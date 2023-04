Maricel Marciano, hipocresía al palo

La concejal de Avellaneda por el espacio de Juntos por el Cambio, en una supuesta «carta de opinión» porque si hay pago a un medio es mejor que no se note, se refirió a la INSEGURIDAD en Avellaneda, con un título que invita a analizar sus dichos cargados de una intencionalidad política, pero curiosamente sin una sola propuesta seria y concreta, es decir, lo que relata es más de lo mismo.

Inseguridad, problema de muchos, solución de nadie

Por dónde empezar cuando uno conoce al político, algo de su historia en el barrio, su entorno, sus «asesores» y al leer esto además de producir risa, indigna la hipocresía de esta clase de parásitos de la política que solo se los ve en fotos para festejar algún evento de su espacio, algunas vacaciones que los muestra apartados de esos muchos y poniendo cara de postura fingida simulando ser honorables.

Lamentablemente ya es un tema recurrente hablar de inseguridad, se convirtió en una cotidianidad como si fuera algo con lo que nos acostumbramos a vivir.

¿Pero por qué pasa esto? Debido a gente como el Ministro de Seguridad que no toma medidas serias en el asunto, sino que declara que había infiltrados de Patricia Bullrich en la protesta de colectiveros y habla de una teoría conspirativa del PRO en su contra, o mismo el intendente (si lo llevamos al plano local) que tampoco realiza medidas serias y que juega al Interventor de Edesur, aunque había prometido mucho en la primera Sesión Ordinaria en el Honorable Concejo Deliberante, y la gente se cansó. Lo vivimos en carne propia cuando la gente misma salió a la calle cansada y asqueada por su dura realidad en respuesta al ministro de seguridad por sus nulas medidas para parar este flagelo.

Que un legislador y alguien que se supone por lo menos terminó el secundario, definir como «gente» al Ministerio de Seguridad, es preocupante, en todo caso será que quien conduce hoy el ministerio no toma medidas serias y es algo en lo que se puede coincidir, al igual que no lo hicieron Ritondo que montó un circo en los medios con operativos berretas o Patricia Bullrich a nivel nacional donde los pocos procedimientos de drogas curiosamente no había detenidos, camiones abandonados, avionetas abandonadas, todo poco serio.

Cuando habla a nivel local, es ella y su espacio los que realmente no tienen vergüenza, años prometiendo a los vecinos mejorar la seguridad, en campaña antes del triunfo de Macri invitaban a los vecinos a denunciar anónimamente a los delincuentes de los barrios que ellos iban a terminar con los ladrones y la droga, uno de esos encargados fue Rubén Conde, hoy promociona a Sebastián Vinagre y la verdad que si bien le tengo aprecio personal, no deja de ser un mentiroso y poco serio personaje para los vecinos, ganaron, fueron gobierno y no mejoraron nada, Avellaneda siguió igual de insegura, quizás la concejal Marciano eso no lo notó porque anda por la vida en vehículos con vidrios oscuros y sus negocios custodiados, algo que no todos de esos muchos pueden acceder.

Más aún, en el barrio de la concejal hay varios delincuentes conocidos, se cometen ilícitos a diario y parece quela única que no se entero es ella.

Lamentablemente Avellaneda no esta exenta de esto, sino que es uno de los bastiones de la inseguridad con una tasa de criminalidad altísima, más del 67% y un presupuesto para la seguridad, aprobado por la mayoría oficialista y votado en contra por el Bloque de Juntos por el Cambio, para este 2023 de un 3% del presupuesto total.

Demuestra en este párrafo que de seguridad no entiende nada, más presupuesto no es sinónimo de mejor seguridad, todo lo contrario, el mejor ejemplo es CABA donde se gastan miles de millones y la seguridad es mejor según lo que el propio Larreta dice por los medios y donde se ha denunciado el desvío de partidas destinadas a educación y seguridad para pautas a los medios, no se enteró la concejal?

A qué punto hay que llegar que en nuestro municipio son pocas las cámaras que funcionan del centro de monitoreo, los malvivientes salen a robar no solo a mano armada sino que lo hacen con armas de alto calibre y esto sale en los medios nacionales, mientras nuestro intendente reparte heladeras para perpetuarse en el poder como de a lugar.

Comparto la preocupación de que muchas cámaras de seguridad no funcionan, pero mucho más grave es que donde funcionan y se ven los movimientos de lugares que proveen de drogas a vecinos y delincuentes no pase nada, digo, ¿cuál sería la diferencia?

Recuerdo muy bien ser el único que desde este medio acompañé los reclamos de vecinos cansados de algunos locales donde paran delincuentes desde la noche a la madrugada, denunciar a funcionarios municipales, policiales y judiciales, pero curiosamente ningún concejal ni oficial ni de la oposición se acercó a los vecinos.

Habla alegremente del uso de armas de alto calibre, de dónde saca esa información, porque en los últimos 15 años no se ha secuestrado por parte de la policía armas que calificarían como de alto calibre, queda lindo para la gilada, pero se sigue exponiendo como una ignorante o mentirosa, creo que ninguna de las dos hipótesis está buena.

Nosotros, el bloque de Concejales de Juntos por el Cambio aun siendo minoría, recibimos y presentamos en mesa de entrada las firmas de vecinos que se organizaron y dieron la cara para parar esto y que sus hijos en un futuro puedan vivir mejor, pero al momento de poder reunirse con el ejecutivo, nunca hubo una reunión para ellos.

Su egocentrismo se le escapa en ese Nosotros, el bloque, ustedes deberían sentir vergüenza de burlarse de los vecinos, por hacerles perder el tiempo y por usarlos para sus fines políticos y seguir cobrando sueldo y comisiones por acuerdos sin trabajar de verdad y con cero compromiso.

Y lo voy a justificar, saben que son minoría, entonces van y hacen presentaciones que saben no van a prosperar, eso es inteligente?, en su bloque tienen como presidente a Maximiliano Gallucci que se supone es abogado y con experiencia, o Silvia Diana también abogada, no se les ocurrió denunciar en la justicia todo lo que dice en su carta de opinión?, o es que no puede presentar una sola prueba?, realmente espero con ganas una oposición constructiva, pero siguen siendo los mismos ridículos y miserables de siempre, tanto su espacio como el de Yacob, creen que con videos ridículos, posteos en redes sociales alcanza, porque lo único que buscan es un cargo o la rosca política, no buscan generar un cambio real.

El municipio tiene mucho que mejorar en seguridad, educación, salud, pero de esas cosas no hablan, van por el impacto del momento, llenan a la gente de ignorancia porque se cagan en los que les creen y esperan un cambio, ya lo hicieron y lo van a volver a hacer.

Pero de todos los hipócritas en su espacio usted puede sonreír y sentirse una reina, porque parte de la inseguridad son los delincuentes que se dicen barras de clubes, que se vinculan con delitos graves y en eso creo que usted si mira a su lado debería hacer un mea culpa, porque estimo alguna vez leyó algún diario por los años 2015-2019 y algunas investigaciones de la justicia sobre dirigentes y barras del Club Boca Juniors, entonces desde que posición usted se pone solo a señalar.

En tantos años viviendo de la política, no aprendió nada?, gran parte de la reincidencia de los delincuentes pasa por la fiesta que es el Polo Judicial de Avellaneda, con fiscales que liberan al 97% de los aprehendidos, así difícil se pueda construir seguridad, porque llenamos todo de cámaras con un gasto impresionante y los delincuentes van a salir riendo, saludando a las cámaras sabiendo que en un par de horas están en la calle, como los motochorros uno de los principales problemas en Avellaneda, las cuevas donde van y venden lo que roban están ahí a la vista de todos, hay una a la que le encontraron alrededor de 800 celulares robados y está aún abierta, usted pasa a diario por la puerta.

Cuando usted haga una medida de verdad, acompañe una denuncia en la justicia, denuncie las irregularidades o delincuentes, entonces voy a creer que es parte de la solución y no del problema o peor aún cómplice de cosas que critica solo para la tribuna.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw