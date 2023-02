María Marta Soprano «doctora en ignorancia»

Conocida la noticia del asesinato de la mujer policía Zalazar en la estación de Retiro por parte de un peligroso delincuente de nacionalidad paraguaya, los trolls de Larreta invadieron las redes con comentarios ridículos buscando que se sumen los ignorantes que pululan en las redes sociales y que de un lado y del otro no dudan en comerse el verso.

Así, una señora, María Marta Soprano, con CUIT 27-18294077-7, publicó un posteo acusando de ser autores intelectuales a los K, a los zurdos y todo lo que no tenga que ver con la derecha, pero parece que o sus neuronas estaban durmiendo una siesta o no se enteró que hace muchos años, CABA es gobernada por el macrismo y ahora por Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual, desde que se efectivizó hace años ya, el traspaso de la policía, también el gobierno de la Ciudad tiene su propio Poder Judicial, con lo cual es un tema de la Ciudad, que este asesino estuviera en libertad contando antecedentes previos en la justicia de CABA.

Lejos de dar un fundamento lógico, la señora se molesta, me pide que aprenda a leer, pero escribe mal, las capturas lo muestran no es mi opinión y termina diciendo que ella es ABOGADA, bueno, consultados los padrones de matriculados no la encontré, con lo cual suponiendo sea abogada que me escriba contándome donde estudió para no recomendar esa facultad.

Sí la encontré matriculada como titular de la Inmobiliaria Soprano, con domicilio en la Av. Eva Perón 1047 de CABA, con número de matrícula 76 del barrio de Parque Chacabuco.

Quiero creer que realmente es abogada la señora, porque de no ser así, estaría mintiendo y cometiendo un delito, no sé ustedes, pero yo no le compraría ni alquilaría nada a una persona tan limitada.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw