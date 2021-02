María Eugenia Capuchetti y el silencio de los medios

Que extraño silencio de los medios cuando se refieren a la jueza federal que debe investigar el caso de las vacunaciones VIP. digo, María Eugenia Capuchetti es la hija de Carlos Alberto Capuchetti, ex Comisario General de la PFA, que fue pasado a retiro por varias causas penales, pero regresó para terminar su carrera policial saltando luego a ser el jefe de seguridad de la AFA, donde siguió sumando denuncias y sospechas de corrupción

Un ejercicio mental sencillo indica que los estudios de la hoy jueza federal fueron pagados con dinero de la corrupción y muchos de los vínculos tienen que ver con el mundo oscuro de los negocios de la política, el fútbol, los empresarios, las barras, el lavado de dinero, el medio informe reservado oportunamente publicó un listado de las causas penales que tenían al padre de la jueza como imputado.

Quienes «cuidaron» al padre de la hoy jueza poseen lazos con el ambiente del fútbol, no fue casualidad que Carlos Capuchetti terminará a cargo de la seguridad de la AFA, los grandes escándalos de corrupción investigados por la justicia, donde hace pocos días fuera condenado el ex Comisario Eduardo Enrique Meta, en un proceso que no investigó a sus superiores y el recorrido del dinero producto de actividades ilícitas en el club y entre los barras.

Es público que la hoy jueza recibió el respaldo de Daniel Angelici quien además de haber sido presidente del Club Baca Juniors fue señalado por la propia Lilita Carrió como uno de los operadores judiciales de Comodoro Py.

Más cerca en el tiempo, la jueza fue muy criticada por sus asiduas visitas a las oficinas de la ex SIDE, hoy AFI donde mantenía reservadas reuniones con espías del gobierno de Mauricio Macri. Perfil, como al pasar solo menciona que un familiar directo de la jueza habría sido nombrado en la AFI por sus vínculos con la agencia siempre sospechada de operar y tener vínculos con jueces federales a los que incluso proveen celulares de dicho organismo.

Digo, podemos creer en una justicia independiente? Si vamos a términos legales o jurídicos, no aplicaría a la jueza la teoría del fruto del árbol envenenado?

#AFA#PFA#Capuchetti#justicia#política#corrupción#enriquecimientoilícito#DiarioElSindical#mafias#vacunasVIP

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw