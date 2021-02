Florencio Varela: Guardia comunal tenía un arma ilegal y drogas en el móvil

Un agente de la guardia comunal de Florencio Varela fue detenido esta madrugada por policías de la Comisaria Primera de Florencio ante la presunción de ocultar en una mochila de su propiedad, que transportaba en el móvil municipal, un arma de fuego y varias dosis de estupefacientes.

Los hechos se generaron en el barrio de Villa Vatteone donde una camioneta Hilux de la Guardia Comunal, con dos agentes en su interior, estaba de consigna ante la presencia de un automóvil robado en inmediaciones de Vicente López y Belgrano. Fuentes oficiales de la policía varelense, consultadas por Varela al Día, admitieron los hechos señalando que se está en plena etapa investigativa. Esta madruga en la puerta de la seccional primera, entre las 2 y las 4 horas, había no menos de 4 camionetas de la comunal estacionadas, las que deberían estar patrullando Varela, en clara manifestación de solidaridad con el compañero caído en desgracia.

El agente que está en libertad habría contado a sus superiores que mientras estaba con su compañero en la camioneta fueron increpados con agravios personales por dos sujetos que circulaban a pie. Así las cosas uno de los comunales bajo de la camioneta para pedir explicaciones. Quien relató los hechos dijo que vio a su compañero intercambiar palabras con los sujetos, pero sin observar el final del encuentro pues se quedó dormido en el asiento del móvil y no recordó como terminó el entuerto. Minutos después fue alertado por un vecino de la cuadra, que salió a la puerta de calle y vio al comunal que bajó de la camioneta tirado en el piso y con su cara desfigurada por los golpes que le aplicaron los desconocidos, los que habían huido del lugar. De inmediato llegó el SAME para trasladar al comunal al Hospital Mi Pueblo desde donde dieron aviso a la policía que el agente herido evidenciaba un alto grado de alcohol etílico. Los análisis de sangre fueron contundentes: Algo grado de alcohol y no descartan la presencia de alguna sustancia. Así las cosas y con la intervención de la policía se hizo una requisa, con un testigo habilitado, en la unidad móvil de la Guardia Comunal donde salió a la luz una botella de alcohol oculta en la guantera y en una mochila, propiedad del herido a golpes, en cuyo interior se secuestró un arma calibre 22 con numeración limada y varias dosis de cocaína, presuntamente para consumo personal. Por otra parte en la sede de 5 Esquinas de la Guardia Comunal se encuentra aun el automóvil del detenido y las autoridades buscan conocer qué hay en su interior. Esperan que la policía haga una requisa en el vehículo para establecer si hay droga y armas. El caso está en plena investigación y en medio de un estricto secreto. El comunal fue liberado en horas del mediodía, previo inicio de una causa judicial por las dosis de la presunta droga y el arma de fuego. Al cierre de este despacho estaba internado en Mi Pueblo. Las autoridades de la Guardia Comunal no han manifestado información oficial. Se sabe que el Subsecretario de Seguridad habría recomendado que se practiquen rinoscopias a todo el personal. ¿Será avalado esto por el jefe comunal? Ahora deben iniciar el sumario interno. ¿Qué medidas adoptarán?

