Marcelo Novillo una nueva víctima del Estado

Marcelo Novillo, era el papá de Adrián, un joven que fue asesinado por una patota en uno de los tantos incidentes que ocurrían y ocurren en Quilmes, a la salida de los boliches, el 16 de junio del 2014, a partir de su búsqueda de justicia se hizo conocido por su tenaz forma de reclamar que los asesinos sean condenados, enfrentando a los políticos de turno, porque la realidad es que no recibió ayuda de los intendentes de Quilmes lo que lo llevó a denunciar tanto a Martiniano Molina como a el Barba Gutiérrez y Aníbal Fernández a quien acusaba de proteger a barras bravas del Club Atlético de Quilmes.

Hace unos 15 días, Marcelo Novillo estuvo en los Tribunales Penales de Quilmes continuando con el reclamo de justicia, donde llegó acompañado por algunos familiares de víctimas, se sentó sobre la Av. Yrigoyen mientras visibilizaban el pedido de «justicia por Adrián», finalmente funcionarios judiciales lo recibieron y confeccionaron solo un acta.

Desde la golpiza que terminó en la muerte de su hijo, la justicia primero procesó y tuvo en prisión a un menor de edad, Leonel Alfredo Luna, que en diciembre del 2015 fue absuelto en un juicio oral donde los jueces consideraron que faltaban pruebas para una condena firme,

En el 2018, el Tribunal Oral 3 de Quilmes, condenó a 12 años de prisión a Fernando «Pichichu» Amaro, 8 años por homicidio y 4 por robo, el abogado de este delincuente es el abogado y apoderado del PJ Omar Daher.

Por último está Leonel Arévalo, que durante el juicio contó con lujo de detalle cómo golpearon a Novillo hasta desmayarlo e incluso reconoció haber participado. De acuerdo a lo que informa la familia de la víctima no estuvo ni un día preso por ser menor.

Novillo denunciaba que los involucrados en el mediático robo al jubilado Jorge Ríos de Quilmes eran de la misma banda que mató a su hijo, «son todos de la misma banda, el asesinado (Franco) Moreyra es familiar de uno de los que participó del asesinato de mi hijo y uno de los prófugos. Nicolás Claudio Dahmer y el hermano que no participó en este robo, pero sí en el asesinato de mi hijo. Les dicen «los peques» miden 1,50 y son fáciles de reconocer».

Curiosamente los medios que informaron sobre su muerte omitieron mencionar a los políticos que Novillo había denunciado y algunos hasta referían que ya había amenazado con saltar desde la Confitería El Molino como si fuera fácil reclamar justicia por 9 años contra todo y contra todos.

Marcelo Novillo nos dicen que se suicidó, y surgen muchas dudas al respecto como una única certeza, es una víctima del Estado, ¿nadie va a investigar la negligencia de las autoridades del Hospital Borda?, se internó buscando ayuda, con depresión y termina muerto?, es decir, un hospital especializado en tratar trastornos psiquiátricos no pudo cuidar su vida?

De la justicia de Quilmes mucho no se puede esperar, ni los medios locales lo dicen, pero se sabe que es una justicia que carece de objetividad y que varios abogados de esa jurisdicción tienen contactos que les garantizan un éxito profesional en cuanto a sus clientes.

En el 2017, interrumpió una conferencia de prensa de la CGT, «Ustedes tienen la obligación, porque cuando matan a un chico matan a trabajadores», sostuvo Novillo ante la mirada de Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer, tras lo cual agregó: «Nunca los escuché reclamarle al Estado. Por favor, peleen por la vida». Como respuesta, Schmid sostuvo que la CGT desarrollaba una «jornada de lucha que tiene como trasfondo la lucha por la pobreza, contra la violencia y la inseguridad. Te hemos escuchado y hemos registrado, están las cámaras de todos los noticieros del país», le explicó al padre de la víctima.

Marcelo Novillo denunció que José Estevao, el subsecretario de la municipalidad de Quilmes nombrado por el intendente para defender a la familia le confesó que tanto él como Martiniano Molina saben quién agredió a su hijo hace más de dos años, a la salida del boliche Space.

Además reconoció que el comisario de la 9na de Quilmes, Francisco Centurión, está implicado en el caso. De acuerdo a los videos que presenta la familia, uno de los cuales fue subido a la cuenta de Facebook de Marcelo, Estevao le explica que a pesar de conocer a los asesinos de su hijo «hay que buscar el momento para que la justicia actúe».

Marcelo Novillo denunció penalmente al subsecretario por mal desempeño de funcionario público, ocultamiento de pruebas y asociación ilícita. Además inició una huelga de hambre, la cual Estevao le solicitó que dé por finalizada. En ese momento, el papá de Adrián lo filma explicándole lo escrito más arriba.

Una vida de lucha sin descanso, pero que no resulta gratis, el dolor y la impunidad terminan con la vida de muchos familiares de víctimas a diferencia de los que suelen hablar y hasta tener cargos políticos y no se ocupan de las víctimas de delitos y sus familiares, he visto en primera persona el dolor, los he acompañado a muchos departamentos judiciales donde generalmente, en la mayoría de los casos no hay justicia y sobra corrupción.

Es el Estado infectado de delincuentes los que revictimizan víctimas y los que terminan con la vida de sus familiares, quedando familias devastadas por el dolor, no puede existir una sociedad sana sin justicia.

Existe un tipo penal que se conoce como instigación al suicidio, algún fiscal investigará la muerte de Marcelo Novillo??

No solo murió un padre buscando justicia, murió un grano en el culo de muchos funcionarios, que hoy deben respirar aliviados, porque siempre es mejor un pueblo de «ovejas»

Por Marcelo Ricardo Hawryciw