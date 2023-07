Marcelo Gutovich un gran charlatán que encabeza una de las listas de JxC

El primer candidato a concejal por la lista del espacio de Maximiliano Gallucci, Marcelo Gutovich salió a hacer campaña por los medios con pauta donde no hay preguntas incómodas y la periodista que lo entrevista duda en cada frase y le hace la segunda en lo que el candidato quiere reforzar.

Incluso la periodista le pregunta por lo que el candidato termina de explicar, si ella no entendió, quiere decir que el entrevistado no se sabe expresar, pero más allá de eso, Gutovich no puede parar de mentir, cuando cuenta la historia de la llegada de Gallucci a la política dice que era un empresario y que por un hecho de inseguridad decidió involucrarse en política. No menciona que Maximiliano y su familia fueron responsables de despidos injustificados de trabajadores en su curtiembre, que comenzó en La Cámpora y no por un hecho de inseguridad sino para combatir por una sociedad más justa.

Luego Gallucci pasó del amor por la militancia al amor por el dinero y los cargos, ni bien llegó al PRO de la mano de Gladys González lo premiaron con un cargo en el ANSES de Avellaneda y durante el gobierno macrista llegó a sumar 3 cargos públicos, así de ambicioso es el preparado Maxi.

Marcelo Gutovich durante su vida política se ha rodeado de los peores políticos locales, corruptos, mentirosos y hasta matones, ejemplo su amigo Daniel Lewicki, el que también sumaba cargos cuando se pasó al PRO y protagonizó un escándalo con la policía en Constitución donde fue demorado por circular intoxicado y de contramano, amenazando a los policías y gritando «traeme un juez»…

Por estas horas un medio publicaba de Gutovich lo siguiente:

Gutovich puntualizó las diferencias con el oficialismo en el proyecto municipal y afirmó que «hay dos visiones totalmente distintas de lo que se quiere para el distrito».

«El oficialismo tiene una visión más de arreglar calles, de arreglar plazas, y la nuestra es una visión de una Avellaneda productiva, una Avellaneda donde los vecinos puedan salir a tomar algo y no tengan miedo de que los roben, es distinto», aseguró.

Indicó que la campaña tendrá eje en «seguridad y producción». En esa línea planteó la reducción y exhimición de tasas municipales a las industrias que se radiquen en el distrito como una de las propuestas principales de su espacio. «Creemos que cuando un comercio o una industria arranca, hay que acompañarlo y no ponerles el pie encima», indicó.

Asimismo, en el área de seguridad el precandidato a concejal sostuvo que desde el municipio «se debe coordinar también con el ministro de la Provincia, hacer anillos digitales, diagramar senderos seguros en los colegios, en los comercios». Al respecto, Gutovich argumentó que «hay un montón de temas que se le pueden retirar a la provincia y comenzar a hacerse cargo desde el municipio».

¿Cómo detectas a un charlatán?, sencillo, cuando al no poder justificar su discurso o propuesta te dice que hay un montón de temas, a ver, estás en campaña flaco, sos la oposición, sos vos el que tiene que dar propuestas y justificarlas, además de charlatán parece que las ideas no prosperan.

Hablas de producción, con un jefe político que despidió trabajadores y tuvieron meses de negociaciones y escraches, ¿ese sería el modelo?, usar la palabra creemos es otro error, acá no son candidatos a pastores, sino a representantes que se supone están preparados que es eso de creemos. Los empresarios no invierten por la fe sino por las proyecciones que pueden realizar y para eso hay que dar previsibilidad.

Ya en seguridad la propuesta es infantil, ridícula, cuesta creer que otro abogado no entienda NADA, los anillos digitales, no garantizan nada, son una herramienta útil en un 50% por muchas cuestiones, de hecho el mejor ejemplo es CABA que con su anillo digital tiene una eficacia del 10% al no poder coordinar la información en tiempo real con las distintas bases que deben interactuar con el anillo, los corredores son una pavada solo a un ignorante se le puede ocurrir una propuesta que se sabe duran unos días y luego no se pueden mantener, eso le ha pasado a todos los que lo quisieron implementar con lo cual, tus propuestas son una chantada política.

Ustedes ya fueron gobierno y vos funcionario de Vidal, delegado del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y con una pésima gestión, recuerdo muy bien los reclamos de gente despedida, mal registrada que se quejaban del trato del ministerio, de las inspecciones laborales que no hacían o si las hacían como pasaba con la Parrilla El Tano, el tipo hacia salir a los empleados minutos antes de que lleguen, raro, como si alguien le avisara.

Por eso es importante a los vecinos recordarles que además de charlatanes, no son un cambio, ustedes son más de lo mismo, de lo que ya padecimos los ciudadanos, pero lo peor es que no vuelven mejores, vuelven mintiendo, diciendo cosas que ustedes no aplicaron.

Hay que tener memoria de los desastres que hicieron en Avellaneda con Gladys González, de la campaña haciendo clientelismo con los pobres a los que entretenían con una Tita buscando votos por Corina, pero en las fotos se puede ver la cara de asco de varios de ustedes, que cuando fueron gobierno no volvieron al barrio y esos pibes la pasaron mal, ya no había Titas y globos, gente como vos son repudiables por oportunistas, porque pasan de ir a hacer de payasos para entretenerlos buscando quedar bien a pedir que hay que bajar la edad de imputabilidad y aplaudir a José Luis Espert diciendo que es cárcel o bala.

Desde El Sindical vamos a seguir atentamente las declaraciones de los candidatos de los partidos que compiten para que los vecinos tengan por lo menos un medio que hace periodismo y les muestra las mentiras y la falta de propuestas de los políticos, que mienten, los usan unos minutos y luego los desprecian porque esa es la palabra.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw