Lomas de Zamora: Identificaron el cuerpo descuartizado y era el empresario Fernando Pérez Algaba

La Policía logró identificar este martes los restos hallados en una valija el domingo último en un arroyo, en Ingeniero Budge. Se trata de Fernando Pérez Algaba, un multifacético empresario de 39 años, que se dedicaba al alquiler de autos y jet ski, pero que antes había sido operador de bolsa y piloto de TC.

Fuentes de la investigación informaron que las huellas que pudo recolectar la Policía Científica de los restos humanos hallados – dos brazos y dos piernas – fueron claves para identificar a la víctima. Los tatuajes tenían terminaron de confirma que era Pérez Algaba.

También trascendió que se encuentra detenida una mujer trans, aunque no estaría, por el momento, directamente involucrada en el crimen. En la valija donde aparecieron los restos había documentación de una familia. El fiscal de la causa, Marcelo Domínguez, de la UFI 5 de Lomas de Zamora dispuso el allanamiento de la vivienda de esas personas. Así reconocieron la valija como propia pero aseguraron que les había sido robado una familiar, una mujer trans. Así, esta persona terminó detenida aunque no está clara el grado de participación en lo ocurrido.

Según pudieron reconstruir la Policía y el fiscal, Fernando Pérez Algaba llegó al país proveniente de España y alquiló el 13 de julio último, por redes sociales, un departamento en la calle Olazabal, en Ituzaingó.

El empresario o “trader”, como se hacía llamar él, según las notas periodísticas en las que aparece su perfil, debía volver el miércoles 19 último a España, según su pasaporte. Eso nunca ocurrió ni tampoco se comunicó con la propietaria.

Cuando el fiscal Tabolaro, de Ituzaingó, dispuso allanar la vivienda no encontraron ni el teléfono ni la billetera Pérez Algaba. Tampoco estaba su perro de raza con el que se había hospedado.

Cabe recordar que los restos humanos fueron hallados en el arroyo del Rey, a la altura de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, el pasado domingo, por dos chicos que jugaban a la pelota. Aparecieron en una valija.

A los investigadores les llamó la atención la “profesionalidad” de los cortos y tenían confianza en poder identificarlo por los tatuajes. Si bien la identificación de la víctima finalmente llegó por las huellas, los tatuajes fueron claves para confirmar quién era, al igual que la denuncia por paradero en Ituzaingó.

¿Quién era Pérez Algaba?

Apodado “Lechuga” Fernando Pérez Algaba era un empresario muy reconocido en el mundo de la venta y alquilar de autos de alta gama.

Hasta principios de este año residía en Miami, Estados Unidos, y luego se había trasladado desde donde llegó este mes. Aún es una incógnita el motivo de esa visita que preveía que sería corta.

«Comencé a trabajar a los 14 años, me inicié con una bicicleta y una caja y empecé a vender sanguches en las remiseras, dos años después de eso fui repartidor de pizzas con una motito, luego trabajé en los comercios de la zona del barrio donde vivía, ya sea de heladero, en todo tipo de restaurantes y pizzerías. Después de ahí pasé a un taller de motos, hacía encendidos electrónicos «, dijo Algaba, en una entrevista en Ámbito Fiannciero, publicada el 10 de marzo de este año. «A los 17 años me emancipé y me fui a Bariloche a vender viajes de egresados para los colegios ya que en ese momento me consideraron buen vendedor. Fui a Bariloche prácticamente sin conocer la ciudad y me quedé unos años. Volví con plata y compré una moto, una CBR 200 en ese momento para revenderla. Hice esto un par de veces y ahí me inicié en el negocio de la compra-venta de automóviles», agregó.

A sus 24 años ya tenía un galpón con varios autos, motos de agua y en ese momento comenzó a financiar autos para comprarlos y venderlos de la misma manera, sacando una rentabilidad en el medio.

«Viajaba mucho a Paraguay para comprar ruedas, era mucho más barato que en Argentina. Esto me permitía remodelar los autos y revenderlos a un mejor precio», dijo Algaba. «He tenido negocios de todo tipo en mi carrera como emprendedor: Boliches, pancherías, financieras», detalló.

“Lechuga” supo hacer negocios, también con las criptomonedas y hasta tuvo un breve paso como piloto del TC Regional.

En enero de 2022 protagonizó en Mar del Plata un incidente con un inspector de tránsito al que golpeó en medio de discusión. El empresario se negaba a hacerse el test de alcoholemia.

El perfil de Pérez Algaba estaba lejos de ser bajo. Sólo en Instagram tenía 916 mil seguidores y en sus fotos aparece, muchas veces, conduciendo autos de alta gama.

Ironías del destino cuando le preguntaban por sus negocios en EEUU y no en la Argentina respondía: el país está roto, se perdió la cadena de pagos, la gente solo busca salvarse sea cual sea la consecuencia, hay mucha inseguridad, el gobierno es un desastre, y lamentablemente se perdieron el respeto y los valores. En cambio en EE.UU. es un país que te da la posibilidad de salir adelante, obviamente con disciplina, siendo prolijo. Y hay otros valores y respetos, te da mucha seguridad para todo, el país es muy estable.

También recomendaba a los jóvenes a irse a cualquier país fuera de la Argentina, donde tuvieran oportunidades y seguridad.