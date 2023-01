Marcelo Frecha, por unos pesos baila el mono

Ya hemos advertido en varias oportunidades las mentiras y las contradicciones de quien se arrogó el rol de ser la voz de los vecinos que reclaman seguridad, por si alguien no leyó las notas anteriores pueden googlear e informarse sobre los notorios cambios de Frecha en lo que parecía ser un medio útil para difundir las inquietudes y quejas de los vecinos.

En algún momento o quizás siempre fue la intención del fundador del Foro Vecinas Avellaneda Segura, comenzó a priorizar las publicidades por sobre la verdad, promocionaba productos prohibidos, estafadores, delincuentes que asaltaban a los vecinos con violencia, negocios vinculados a motochorros, irresponsables que hacen consultorio en temas psicológicos sin contar con título habilitante entre otras irregularidades que tenían y tienen sus publicidades.

A esa caja le sumó el pago a la gorra de los políticos, curiosamente sus facturaciones no registran la misma actividad que sus páginas, es decir, si cobra en negro es técnicamente un evasor.

Pero dice el refrán que la culpa no es del chancho, sino de los vecinos que alimentan a semejante personaje, que no le importa publicitar al mismo que alguna vez critico y es que una de las publicaciones favoritas del «foro» es justamente los vehículos mal estacionados, eso sí, si le pagas, no dice nada y hasta te promociona varios autos mal estacionados o en lugar prohibido.

A diferencia de Marcelo Frecha que publica chismes inventados por él, hechos que no existieron y luego dice que se lo pasaron, mis publicaciones siempre tienen sustento y no se puede criticar con una foto una cosa y luego por un pago publicitar otra peor a la que criticaste. Un nuevo año y este personaje sigue siendo el mismo cobarde, incoherente y mentiroso de siempre, después sus seguidores son los mismos que se quejan de que nada cambia para bien, quizás ellos tampoco aportan nada para un cambio.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw