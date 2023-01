Luana Volnovich y el PAMI que nos robaron

Ya en un artículo anterior me he referido al fraude que hoy representa el PAMI, pero es poco hablar de un fraude cuando el resultado de los desmanejos del instituto es la muerte. Ignoro en que cabezas se puede gestionar de forma displicente e irresponsable la salud de los adultos mayores, acumular millones de reclamos y estar feliz de administrar muerte como para tener un amorío interno con Martín Rodríguez, irte de vacaciones con baile y tragos dejando al instituto acéfalo porque las dos máximas autoridades les pintó una luna de miel.

No se trata de personajes que hacen lo que quieren con su privacidad sino de dos funcionarios públicos que deben administrar salud, lo que no reciben sus afiliados, sea en tratamientos o insumos se traduce en algo tan duro y sencillo como es la muerte y lo reitero porque parece que esta gente se toma todo de una manera incomprensible e incompatible con una mente sana.

La sociedad basa sus pilares en la vida, el derecho más importante para la justicia es la vida, el juramento hipocrático de los médicos versa sobre cuidar la vida, sin vida no hay sociedad, sin embargo en nuestra sociedad argentina, cuando un afiliado o un familiar reclama por la vida, ni los abogados, ni los médicos, ni los políticos, parecen recordar estos conceptos básicos y universales, sino que adoptan una posición reprochable de generar a cada pedido una montaña de requisitos burocráticos y de pase de áreas que no solucionan nada.

Sin dudas que Luana Volnovich ha sido una mala elección política para conducir el PAMI y una decepción para los que esperamos renovaciones políticas, cuando era diputada tenía unos discursos muy interesantes, pero es evidente que una cosa es la oratoria y otra muy distinta es la gestión, porque para gestionar hay que tener responsabilidad y Volnovich de mínima es una irresponsable.

Ahora bien, cuando titulo el PAMI que nos robaron, uso el verbo en plural, porque no es solo responsabilidad de Volnovich el estado del PAMI, son años de desastres, corrupción y muertes, pasaron varios gobiernos y aunque todos prometían mejoras y cambios en beneficio de los abuelos, nada cambio y esto viene mal desde el año 1998.

Quizás la víctima más famosa del PAMI sea el médico René Favaloro, que en 7 cartas que se conocieron luego de su suicidio, cansado de llamar a empresarios para salvar su sanatorio, definiéndose como un MENDIGO, por las deudas que el PAMI tenía de alrededor de 13 millones de dólares, que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, más Fernando De La Rúa, no reconocieron ni hicieron nada por evitar perder a un médico que apostó al país y que podría haber sido un millonario en los EEUU. Ni siquiera esa pérdida hizo que algo cambiara en el manejo del PAMI, mejor ejemplo de que los políticos no sienten como el pueblo no existe.

Larreta al día de hoy se enoja si le preguntan por Favaloro y termina cualquier conferencia como ocurrió hace poco en La Pampa donde se ofendió y dijo «yo no respondo sobre ese tema, no estoy para eso», mientras que los más hipócritas como María Eugenia Vidal son tan caraduras para hacer campaña y apelando a la poco memoria de los argentinos de hacer un Twitt usando la imagen de Favaloro, aunque usted no lo crea.

María Graciela Ocaña, es otra de las políticas que suelen presentarse como una de las que más conoce del PAMI, que hace un autobombo de su desastrosa gestión y que arrastra denuncias de su paso por el PAMI, donde llegó a la presidencia del instituto de la mano de Néstor Kichner, sí, saltó del otro lado de la «grieta» sin despeinarse, entre los perjuicios al PAMI de donde se fue denunciada, fue imputada por no por haber mantenido 2.500 millones de pesos líquidos sin invertir los fondos excedentes, lo cual habría impedido cobrar los intereses que ese dinero podría haber generado. Por ese motivo la acusó de «defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público».​ Según la ley promulgada en 2002, en su artículo 11, “los fondos excedentes, se invertirán exclusivamente en depósitos a plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina, en condiciones que aseguren el máximo interés en vencimientos escalonados”. Asimismo, los fondos líquidos a los que hacía alusión Ocaña en su declaración testimonial tampoco fueron invertidos en prestaciones, ya que en el año 2004 la tasa de utilización de los servicios de PAMI por parte de los afiliados fue solo del 30%.

La fiscal federal Paloma Ochoa imputó en el 2017 a la diputada nacional electa Graciela Ocaña (Cambiemos) por presunta defraudación al Estado nacional debido al cobro de vacaciones no gozadas tras alejarse del PAMI en 2007.

«Resulta objeto de investigación en autos el presunto cobro fraudulento de 51.381 pesos en concepto de liquidación de vacaciones no gozadas que María Graciela Ocaña, en su carácter de titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, solicitara y le fuera liquidado en perjuicio del Estado Nacional», sostuvo Ochoa.

Insisto todos los que han pasado por el PAMI han sido deficiente, negligentes y corruptos, pero la justicia tampoco ha estado a la altura de sus funciones y obligaciones, miles de denuncias que no se conocieron en los medios terminaron archivadas sin que hayan tenido una mínima investigación, son esas causas que «duermen» en las paneras o en la caja fuerte de algún juzgado haciendo «la plancha», son funcionales al poder, según intereses de esos que ejercen el poder, prescriben o se activan, traducido, justamente los magistrados, jueces y fiscales para que se entienda, son los mejores extorsionadores.

Por todo esto, resulta de una enorme hipocresía que el gobierno recién ahora descubra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación excede sus funciones y es funcional a determinados sectores, porque siempre ha sido así, antes con más sutileza y sin meterse al terreno político desafiando al Poder Ejecutivo de turno abiertamente, pero es evidente que a Alberto Fernández no lo respetan ni como abogado.

Luego de Graciela Ocaña las cosas no fueron muy diferentes, su denunciante y sucesor Luciano Di Cesare, fue imputado y procesado por los mismos delitos y tuvo que prestar varias indagatorias, los que siguieron Carlos Javier Regazzoni y Sergio Cassinotti, también son investigadas sus gestiones por la justicia a raíz de denuncias de la UFI-PAMI.

Las defensorías que no defienden

Para concluir, el artículo, donde detalle la hipocresía de TODOS los políticos, funcionarios judiciales y de quienes se supone deben velar por los derechos de los ciudadanos, como son las miles de defensorías que tenemos en el país donde no dan respuestas a los ciudadanos, en estos días hemos recibido en los correos del diario cientos de reclamos de afiliados o familiares de PAMI, que son maltratados, que les dan mil vueltas para tomarles una denuncia o reclamo, que son tan ingenuos que se ponen en seguida del lado del PAMI y consideran que la gente miente o exagera, porque ponerse del lado del que reclama implicaría más trabajo.

Personalmente me consta de estas conductas y puedo dar un ejemplo bien concreto, la Defensoría del Pueblo de la Nación, conducida por el subsecretario Juan José Böckel que tiene a cargo del área de salud a un impresentable abogado Maximiliano Andrés Nitto, que a los reclamos por el PAMI, te invita primero a hacer los reclamos al 138 línea del PAMI, es decir, este muchacho se recibió y ejerce en una defensoría, con la idea de que tenés que seguir reclamando ante quien no brinda el servicio, personajes tan ridículos como esta nos salen muy caro a los ciudadanos, porque su pasión son los cursos en el exterior, obvio pagados con la «nuestra» como les gusta decir ahora a los influencers de la política.

Si todas las defensorías hicieran correctamente su trabajo, otro sería el funcionamiento del PAMI, a la lentitud del trabajo de las defensorías, de las respuestas del PAMI en el medio el 80% de los reclamantes mueren, es así, son temas de salud urgente, ni los amparos judiciales suelen llegar en término y aunque duela, la verdad es que si el paciente o el afiliado muere, a estos empleados de las defensorías no les interesa seguir o investigar si la muerte fue por demoras injustificadas del PAMI, todo termina ahí.

Por eso los ciudadanos tienen que dejar de creer en soluciones mágicas, tienen que reclamar y no rendirse, no confiar en todo lo que se ve en las redes porque incluso allí existen grupos de gente que reclama contra el PAMI sin saber que los administradores son justamente militantes de los que hoy están en el PAMI, ¿para qué? para saber de primera mano cómo vienen los reclamos, quienes hay que tener en cuenta y de paso entretenerlos y desanimarlos. Personalmente no entiendo que existen soretes de esa calaña pero los hay, dejo unas capturas de uno de los que pude detectar, pero hay muchos, porque hay que sostener la caja de donde muchos parásitos viven.

El grupo se llama PAMI -reclamos sin soluciones-(Grupo no oficial) y si bien sus moderadores son abogados incluso está aclarado en el título de la publicación, los miembros no reciben un solo consejo al respecto de como solucionar sus problemas, o buscan atraer gente desesperada para su «estudio jurídico» lo que es ser un carroñero o no se entiende la finalidad de un grupo donde incluso usuarios de perfiles truchos parecen burlarse de los que exponen sus casos.

Lo curioso es que algunos de los miembros del grupo detestan a La Cámpora pero participan con esta gente y hasta les creen.

La alegría no es solo brasilera

La «frutilla de la torta» como dicen es sin dudas para Luana, siento una mezcla de indignación y compasión por alguien que no se hace cargo de que en sus decisiones pasan la salud de millones de personas, la vida y la dignidad.

Durante los días que llevo interactuando para el documental sobre el PAMI, me preocupa la cantidad de casos de afiliados discapacitados maltratados, es decir, TODAS las leyes sobre derechos de las personas con discapacidad y las prioridades en el PAMI no existen. Por más grave e incapacitante que sea la enfermedad en el PAMI no discriminan, a la burocracia para hacer los pedidos, los reclamos, se suman «errores» de carga en los pedidos como si los pacientes pudieran esperar 3 meses o más para recibir insumos imprescindibles para vivir. A veces algunos pueden costarlos una o dos veces, pero no si se repiten y entonces, si mueren, la culpa es del paciente por ser pobre?.

Luana Volnovich, usted debería pedir disculpas a la población por gastar 14 millones de pesos en papel picado para festejar en los puntos de aliento, debería pedir disculpas por su patético video, que cuesta creer sea real, porque el PAMI tiene una deuda con millones de afiliados, porque hay millones de deudos sufriendo la pérdida de un familiar y no hay nada para festejar en una dependencia del PAMI.

Tenga un gesto de grandeza y renuncie, porque a la fecha usted no ha respondido ninguno de los requerimientos formales o está rodeada de vagos y encubridores, quiero saber por qué PAMI no controla los prestadores, por qué esos prestadores tienen médicos sin matrícula y que son N.N en el sistema de salud, quiero saber por qué hay monopolio entre los prestadores situación que fomenta la corrupción.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw