Marcelo Frecha, para una campaña boba, nada mejor que un bobo

Marcelo Frecha, administrador y responsable del Foro Vecinal Avellaneda Segura, viene publicando supuestas denuncias de vecinos anónimos, todas con duras criticas a la gestión municipal, algunas con sustento y otras tan improbables que ya la reacción de los vecinos es la de burlarse y acusarlo de ser funcional a la oposición, algo que no es errado y que le resta seriedad en su pretensión de informar.

Con los años, Frecha se fue aislando cada vez más de los vecinos, al punto que muchos nunca lo han visto personalmente y casi todo es interactuar online.

Este ha sido el único medio que le ha descripto a los vecinos las mentiras de Marcelo Frecha que cuando lo descubren dice que él no es periodista y no tiene porque chequear la información, así de fácil es su excusa para no reconocer que recibe dinero de partidos, políticos y hasta gente de dudosas actividades, con tal de sumar unos pesos publica y promociona lo que venga.

Lo mismo ocurre con varias de sus fuentes, alguna vez alguien pudo leer algo de este personaje señalando corrupción, no, porque además de inventar noticias que no son tal, también es un cobarde que prefiere mirar para otro lado y no comprometerse con la verdad.

Su última payasada fue la de subir un video anónimo, sin audio de una nueva queja por los carteles de campaña de Jorge Ferraresi, el resultado no fue el esperado, inmediatamente lo cruzaron y le hicieron notar un detalle no menor, que quien grabó el video, circulaba por la Av. Mitre a la altura de Las Flores en dirección al centro, conduciendo con una sola mano, violando la Ley de Tránsito y exponiendo a terceros a ser víctimas de un accidente por su negligencia.

Así de torpe es Marcelo Frecha, el mismo que se queja por los autos mal estacionados, sube y promociona a un infractor quejándose de una campaña que la hacen todos los candidatos, sería mejor que cuente cosas graves de verdad, como por ejemplo el enriquecimiento de una de sus fuentes que posee varios vehículos vive en un country en Berazategui y con su sueldo estatal no podría comprar ni las llantas de un auto importado.

Celebro que ya los vecinos te cuestionan y critican por hacer política sin reconocerlo, así como cuando mentís en las noticias.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw