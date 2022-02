Marcelo Frecha lo hizo de nuevo

Marcelo Mario Frecha, CUIT: 20-17212436-5, sigue haciendo de la incoherencia un culto y exponiendo a los seguidores del Foro Vecinal Avellaneda Segura, al tener delincuentes entre ellos y por si fuera poco promocionar a algunos en los muros que administra.

Ya en su momento promocionaba la venta de vapeadores de dudosa procedencia, aún cuando ese tipo de mercadería estaba prohibida por una resolución de la ANMAT, ya que provocaban severos daños en la salud y muchos de ellos no tenían ningún control de calidad.

Hizo y hace promociones de ciertas terapias no reconocidas por ningún colegio de profesionales de la salud y también promociona a personajes que se dedican a vender celulares usados de dudosa procedencia, además de ofrecer servicios de liberación de celulares. Justamente cuando se insiste en regular la actividad de quienes se dedican a la compra y venta de celulares muchos de ellos de procedencia ilícita, ya que de otra manera carece de ganancia Marcelo Frecha alienta negocios vinculados al robo más habitual, el robo de celulares.

Mientras desde El Sindical le recordamos a los vecinos y lectores que no compren robado, para que se termine un negocio sangriento, es necesario recordarles a todos la enorme cantidad de víctimas lesionadas o muertas en robos a celulares?, los motochorros viven del robo de celulares, los teléfonos son una rápida moneda de cambio y muchos de los locales al no existir controles compran celulares robados para usar como repuestos o bien liberarlos y venderlos a un precio menor que el del mercado.

Una vez más voy a señalarte como un gran mentiroso, un oportunista pero por sobre todo un tipo ambicioso y peligroso, detrás de ese aspecto inofensivo hay un ser despreciable, por un lado hiciste un foro por la seguridad, pero terminaste cobrando a delincuentes, los estafadores también lo son, para promocionarlos en tus muros y por si fuera poco sin facturar, es decir, en negro, lo que es un delito económico y perjudica la recaudación estatal.

Varias veces te advertí sobre estas cuestiones y sobre publicaciones falsas, pero siempre tu excusa fue que no sos periodista por lo tanto no chequeas las noticias, bueno, respecto a las publicidades te ofendiste porque no te parece mal darle espacio a quien te pague, buenísimo, pero sacate la careta.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw