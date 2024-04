Macri opacó a Milei en el homenaje por Malvinas

Javier Milei encabezó este martes la conmemoración central por el 42° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas con el Reino Unido transmitido en cadena nacional.

El mandatario arribó a las 10:00 hs. en la Plaza San Martín para colocar una ofrenda floral en el Cenotafio de los Caídos en Malvinas y de esa forma rendir homenaje a los 649 héroes fallecidos en las Islas Malvinas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jorge Macri, quien hizo un reconocimiento a los combatientes y no a las Fuerzas Armadas, incluso recordó que los combatientes fueron utilizados políticamente por el gobierno militar que armó un circo mediático en el envío de los soldados y luego los trajeron al país por la puerta de atrás e incluso los trasladaron en colectivos con las ventanillas tapadas por diarios para que no sean vistos.

Se comprometió a darles el lugar que deben y a actualizar el registro de combatientes de Malvinas de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego continuó el presidente Javier Milei con un discurso fallido desde la oratoria donde los errores de dicción fueron una constante, como el uso incorrecto del género de las palabras que pronunciaba, quizás molesto en su interior por tener que rendir homenaje a un tema donde Milei tiene admiración por la responsable criminal Margaret Tatcher que actuó sin honor durante la guerra.

Ante la falta de coherencia, Milei recurrió a mezclar todo y armar un discurso populista, sí el que dice odiar el populismo, dio un discurso para su hinchada, hablo de revindicar a las Fuerzas Armadas, como si no fueron sus jefes militares los responsables de una guerra a sabiendas de no estar en condiciones de llevar adelante un conflicto bélico donde la mayor parte de los muertos fueron soldados, suboficiales y unos pocos oficiales de baja jerarquía, incluso el «comando» Aldo Rico y otros conocidos se rindieron y salvaron sus vidas.

Para Milei los héroes fueron las Fuerzas Armadas demostrando ser un ignorante y un irrespetuoso por los familiares de los caídos, nadie inteligente puede negar la necesidad de contar con Fuerzas Armadas, pero en este caso no hay nada para agradecerles, todo lo contrario, deben seguir pidiendo disculpas al Pueblo por esos jerarcas corruptos y criminales, o ya olvidamos que se quedaron con la colecta de millones de argentinos que dieron lo que tenían para que los soldados estén mejor.

“Para que los reclamos soberanos sean escuchados y respetados, es condición necesaria que la dirigencia sea respetada”, marcando la diferencia con los gobiernos anteriores, a los que calificó de “defaulteadores seriales”, “corruptos” y que “sólo produce pobreza”.

Milei habla de respeto y brinda un discurso plagado de errores, de dicción, de coherencia, con distorsión histórica, si él no respeta la conmemoración, nos van a respetar los extranjeros?, incluso debilita su muletilla de que los gobiernos anteriores no defendían a las Fuerzas Armadas. Habla de generadores de pobreza el presidente que devalúa, que funde pymes, que obliga a los argentinos a vender los dólares ahorrados, el que tiene la pobreza y la indigencia más grande de la historia, es el presidente con la emisión más grande ya supera los 15 billones de pesos y no lleva más de 4 meses de gobierno.

Milei sigue mintiendo, distorsionando la historia, contando un relato a sabiendas que sus seguidores por edad y por ignorancia no saben nada de las Malvinas ni del conflicto.

Para este presidente antipatria, el homenaje fue de poco más de 5 minutos, apurado por volver a las redes y pasar horas posteando incoherencias, que alguien la avise al presidente que en su modelo económico Ecuador, han masacrado en menos de 3 días a más de 100 personas, producto de las consecuencias de una economía que solo beneficio a las mafias y enterró a los ciudadanos en la pobreza, de la que no pudieron salir, consiguieron estabilidad generando dos clases bien diferenciadas, el rico y el pobre.

También afirmó por estos días Milei que Israel NO cometió ningún exceso, que le informen sobre los pedidos de disculpas por las violaciones y asesinatos de ciudadanos civiles y en las últimas horas asesinaron con misiles desde drones a trabajadores humanitarios en Gaza.

Conclusión, tenemos un presidente que vive en una realidad paralela, que no puede parar de hacer el ridículo pero habla de generar respeto, que en pleno 2024 nos habla de que la forma correcta de gobernar es la que tenía Julio Argentino Roca, así de pirado está el hombre que según él pasea por las mañanas con Conan, que se identifica como un león, Dios salve al Pueblo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw