Luis Otero ¿mitómano o ignorante?

Luis Otero, ha destruido una trayectoria cómoda de presentador de noticias, el hombre nunca ejerció el periodismo, sino que se dedicó a ponerle voz a las noticias que la producción del programa le indicaban y ante la falta de experiencia en la calle poco podía aportar.

Aprovecho esa exposición en un medio masivo para crear un estudio jurídico con más publicidad que méritos profesionales y así, buscando un ingreso seguro se fue a jugar al político, lo más activo que hizo Otero fuera de su trabajo como empleado del Grupo Clarín fue su participación en los Scouts donde ha dejado algunos puntos suspensivos.

Hay que dudar de la idoneidad de la moral o la capacidad de un dirigente político que postea en las redes sociales mentiras y esas mentiras tienen horas de haber sido desmentidas y publicadas incluso por medios opositores, cuando Luis Otero afirma que el gobierno está pensando en un aumento a las ganancias del 41% miente, por lo menos, en lo cercano esto no está en estudio y alguien que está tan ligado a los medios de prensa, no puede justificar su mentira en no estar informado.

Más aún, cuando gobernaba Mauricio Macri, el líder del espacio político que Otero integra, se aumentaban los servicios en porcentajes superiores al 41%, pero eso parece que a Otero y compañía no los preocupaba.

Respecto a su denuncia de la creación de 1387 cargos para cubrir los juzgados, fiscalías y defensorías resultan por un lado hipócritas, Mauricio Macri, luego de la derrota electoral triplico esa cifra y por dar un ejemplo cercano a Otero y los vecinos de Avellaneda, personajes como el actual concejal Maximiliano Gallucci, sumaron 3 cargos públicos, es decir, 3 sueldos, en cargos para los que no contaba con idoneidad, a la fecha Gallucci además de cobrar un sueldo como concejal de Juntos por el Cambio tiene un cargo jerárquico en CABA, por lo menos en lo que formalmente se conoce y se ha negado a que se informe sobre su declaración jurada patrimonial, algo ilegal y que demuestra que algo tiene que ocultat.

La otra cuestión que el propio Otero demuestra con sus posteos es que como abogado es un tipo que no sabe cómo funciona la justicia, es obvio que si se crean nuevos juzgados, fiscalías y defensorías es necesario personal, salvo que por su nula experiencia crea que no se necesita personal.

Es usted un pésimo político, negador y mentiroso, una vez más lo desafío a que explique desde dónde usted hace acusaciones, la irresponsabilidad de sus actos solo se puede entender en que es parte de un entorno corrupto y miserable, usted mejor que nadie se supone tiene la formación profesional para accionar donde corresponde cuando afirma estar frente a hechos ilegales, el hashtag #NoPasará es uno más de sus actos de vender humo donde faltan los argumentos, por su conducta y la del resto que hoy dicen representar a la UCR a nivel local, que además reclutan imbéciles para ser violentos con los vecinos en las redes sociales, el radicalismo es visto con desconfianza y burla, pero a ustedes no les importa ni la imagen del partido, ni el bienestar del vecino, no les importa y a usted principalmente quedar como un ignorante y mentiroso, lo repito porque me sobran argumentos, a usted y el resto solo les importa el beneficio económico, como dice el refrán el dinero no tiene nombre, tampoco cualidades, el billete tiene el mismo valor en manos de honestos que de gente sin honestidad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw