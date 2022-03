Lucas Yacob, un concejal que hace un culto al tero

Y los políticos locales de Avellaneda, siguen compitiendo por el puesto a la pelela dorada, a los ridículos videos del sector de la UCR, las tontas declaraciones de Juntos por el Cambio, el ex PRO Lucas Yacob, insiste con dar pelea.

Al estilo del Tero, que dicen pone los huevos en un sitio y grita en otro, Yacob, critica desde Avellaneda a políticos que poco tienen que ver con la realidad de los vecinos de Avellaneda a los que se supone él representa, no está mal que haga comentarios a nivel nacional, pero en las personas inteligentes existe algo en su forma de trabajar y pensar que son las prioridades.

Hay mucho trabajo pendiente de los políticos en Avellaneda, especialmente de los de la oposición que teniendo todo para hacer una critica constructiva y real, recurren a la mentira y el ridículo, esa falta de compromiso ha llevado a por ejemplo la UCR a su división y camino a una extinción merecida.

Los dichos del «mareado» Yacob:

El concejal por Avellaneda Puede, Lucas Yacob, respaldó la postura de los diputados de Juntos durante el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y criticó al kirchnerismo por “no estar a la altura”. “El kirchnerismo terminó mostrando que tan irresponsable puede ser. Nuestros diputados supieron pararse frente a una parte del oficialismo que por una cuestión interna estaba dispuesto a llevar al país al default lo que sin dudas generaría más pobreza y más inflación”, alertó el edil en declaraciones para Política del Sur. Y agregó: “De ninguna manera íbamos a acompañar un plan económico que suba los impuestos. Los que gobiernan son ellos. Todavía resta el análisis del Senado en donde hay que evaluar hasta dónde quiere llegar el Gobierno con el tema retenciones pero claramente son medidas que rechazamos y que no vamos a acompañar”. “No tengo dudas que los representantes de nuestro espacio están dando una gran pelea para que esto no explote condicionando al Gobierno en medidas que agravarían aún más la situación”, subrayó. «Vieja política»Luego, el dirigente del PRO en Avellaneda cuestionó duramente la postura de una parte del oficialismo que votó en contra del entendimiento con el FMI. “Nuestro espacio demostró ser responsable y tener voluntad de ayudar, algo que no hizo ni La Cámpora ni Máximo Kirchner, ni Cristina Fernández”, disparó.

Bueno de las necesidades o propuestas para Avellaneda NADA, Yacob se cuelga de lo obvio a falta de argumentos o trabajo personal, ni siquiera da una opinión nueva, repite lo que desde Juntos por el Cambio repiten sus representantes, es decir, es vago hasta para pensar y sería muy interesante que alguna vez esta gente sean entrevistados por un periodista y dejen de usar los medios para publicar al estilo cartelera, estamos mal como sociedad porque no hay periodismo, hay medios que por dinero llenan sus espacios con monólogos de políticos mediocres que «juegan» a la política de manera sencilla, antes había que salir a patear la calle, convocar gente y convencerlos, hoy estos mamarrachos políticos, se sientan en una computadora, arman un comunicado y lo envían.

Es también un gran hipócrita cuando dice que de ninguna manera vamos a aprobar la suba de impuestos, claro esa forma de política es solo de ellos, que te revientan con impuestos para fugársela, habla de inflación un tipo que pertenece al espacio de un ex presidente soberbio e inútil que decía que la inflación era la expresión de la incapacidad de un gobernante y que él la solucionaba en un par de meses, terminó el mandato con una inflación real escandalosa luego de un crédito millonario que bien administrado por lo menos hubiera dado un respiro, pero no, se la fugaron y así dejaron el país con una deuda a 100 años y quebrado.

Les pido a los vecinos que dejen de comprar espejitos de colores, que no voten a estos parásitos que sin necesidad viven del Estado y no proponen nada, nos cuestan muy caros estos opinadores que si quieren lo pueden hacer desde su casa en las redes sociales, están ahí para hacer negocios, para tener una cuota de poder, pero de ninguna manera están por el bien de los vecinos.

El espacio AVELLANEDA PUEDE, comenzó invitando a los vecinos a participar, a denunciar y afirmaba que se iban a poner en conocimiento de todos los actos de corrupción del municipio, en lugar de eso, se publicaron criticas huecas al intendente, muchas de ellas por dichos en las redes sociales, sin compromiso real alguna que sería el denunciar en la justicia y donde corresponda, sobran actos de corrupción para denunciar en el Municipio de Avellaneda, pero parece que a Lucas Yacob le da fiaca moverse, investigar y de última pagar un asesor que lo ayude, en conclusión, dejen de votar vagos y si no no se queje.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw