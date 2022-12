Luana Volnovich y el fraude del PAMI

Luana Volnovich, es la actual Directora Ejecutiva del PAMI, uno de los organismos con un presupuesto multimillonario y que durante años ha sido una de las cajas más codiciadas de la política, desplazando la verdadera función del organismo que ha tenido y tendrá un marketing distinto dependiendo del gobierno de turno, pero en el que ningún político a la fecha se ha interesado realmente por los jubilados y las prestaciones, solo discuten poder y dinero.

La llegada de la verborrágica política parecía traer cambios en el manejo del organismo y más allá de los escándalos que protagonizo por su relación con quien era su segundo y un viaje romántico que le costó a este el cargo por sus antecedentes académicos se esperaba otra cosa y no que el PAMI siga siendo un paso previo al cementerio para aquellos que realmente necesiten asistencia médica.

Algunos datos de Luana Volnovich, CUIT: 27-18887355-9, nació en Brasil, en el estado de Río de Janeiro, el 26 de setiembre de 1979, es politóloga, escritora, política y especializada en Control y Gestión de Políticas Públicas por la FLACSO, Con todo esto era de esperar que algo mejorara en el PAMI, pero solo se hizo todo más difícil para los afiliados, la mayoría el día de hoy deambulan buscando turnos y aprobaciones porque no saben o tienen dificultades para usar la plataforma y la APP, que les vino muy bien a los empleados del organismo que siguen atendiendo muy mal y a sus cortas frases con la que maltratan a los viejo, ahora suman la de, USE LA APLICACIÓN, ahí tiene todo.

Sería muy inteligente que alguien especializado en gestión reubique a esos empleados que ahora se sienten aliviados y no mantener gente ociosa y que parecen no comprender que quien necesita del PAMI es porque tiene un problema de salud, sino estaría tranquilo en su hogar o en un viaje de jubilados.

El uso de la palabra «fraude» en el titular no es a mi entender desacertado, la definición de fraude es la siguiente: Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual alguien queda perjudicado.

Quienes se benefician con el engaño económico? la política, en esto todos los que han pasado por la conducción del PAMI no se vieron perjudicados, cada gobierno ha metido mano en la caja del PAMI, algunos más, otros menos, pero la única verdad es la realidad y la realidad es que el organismo para los afiliados era y es ineficiente.

Hay afiliados que durante años son paseado por no decir boludeados por un sistema de funcionamiento PERVERSO, deben ir y venir del médico de cabecera al PAMI, a los prestadores que son un gran y grave problema porque no existen las auditorías médicas, sea una clínica de mala reputación u hospitales donde llueven los reclamos y justo ahí, el PAMI capita afiliados, obvio el resultado no solo es fatídico sino una tortura.

El PAMI tiene un enorme historial de afiliados que se murieron por las demoras y la mala atención, sobran ejemplos de casos donde los medios mostraron clínicas de la muerte y aún así el PAMI los siguió teniendo como proveedores, pero más grave aún para alguien especializada en gestión, el PAMI gasta a pérdida millones y millones en estudios que se terminan venciendo y deben volver a repetirse, es decir, por la falta de controles y de sanciones a los prestadores, el Estado termina pagando por NADA.

Como sociedad nos ocupamos muy poco de los adultos mayores, nos asombramos cuando se sabe de maltratos o incendios en geriátricos, pero luego todo vuelve al anonimato y todo en el mundo de los ancianos sigue sin que a nadie le importe, lo mismo pasa con la salud.

Durante el 2022, me cansé de realizar pedidos de informes, reclamos y si bien alguna vez por lo menos se pusieron en contacto para preguntar el motivo del reclamo, cuando se supone ellos tienen una base de datos sobre la situación de cada afiliado, lo que venía luego era el enojo del empleado que textual te termina diciendo, «yo no puedo resolver nada, hice mi parte que era ponerme en contacto y tratar de derivar los reclamos pero mi trabajo es solo administrativo, si los responsables no se ocupan yo no puedo hacer nada».

Entonces el problema es la cabeza Luana Volnovich y todos los irresponsables que ella mantiene en un organismo que solo ha tenido cambios estéticos pero sigue ineficiente en sus prestaciones y deficiente en lo económico, cuando alguien paga varias veces un mismo estudio, pero el beneficiario lejos de acceder a su tratamiento empeora, más allá de su esfuerzo y no recibe la atención por la que todos pagamos como contribuyentes, eso es CORRUPCIÓN.

Y esta descripción la cabe a los que han pasado por el PAMI y que ahora tienen la cara de piedra para opinar cuando no solo no hicieron nada distinto, sino que tampoco se ocupan hoy de lo importante que es reclamar en nombre de los ciudadanos que dicen representar, el mejor ejemplo Graciela Ocaña que bien podría tener asesores que se ocupen de algo más que la rosca política.

Si no está a la altura, si usted va a seguir haciendo la plancha para saltar nuevamente a un cargo en alguna lista política y se olvida de lo que deja su paso por el PAMI, sepa que se lo voy a recordar, por la memoria de todos esos ciudadanos, muchos valiosos que el PAMI dejó morir, por no controlar, por no gestionar y eso no puede ser ignorado, el Pueblo quiere saber.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw