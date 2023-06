Leonardo Sigal, un «abogado» con declaraciones dudosas

En el gran «circo», que acompaña la detención de L-Gante, uno de los abogados querellantes, Leonardo Sigal, no para de aparecer en los medios, especialmente en Crónica donde no para de hacer afirmaciones de dudosa credibilidad, legalidad y ética, vale advertir que Sigal ya fue vapuleado por la abogada Raquel Leyenda Hermida que lo mandó a estudiar en un debate donde Sigal demostró no tener las definiciones muy claras y pasó lo mismo con el abogado Adrián Tenca.

A pesar de que viene dando una pésima imagen como profesional, la necesidad de cámara y prensa, lo llevan a seguir exponiéndose tratando de ocultar sus limitaciones con un discurso que suele elevar su tono y los modales por más esfuerzo que haga lo muestran más vulgar que el resto de los abogados, incluyendo a su socio Becerra.

Quien es el abogado, Leonardo Pablo Sigal, se matriculó el 15-04-2019, bajo el Tomo 2 Folio 482, CUIT: 20239058370, es decir, que este personaje mediático, cree estar por sobre el resto de los abogados con muchos más años de experiencia en la profesión, autores de libros y con un respeto académico del que Sigal no cuenta y por este camino se aleja de todo prestigio.

Es el propio Sigal el que se mete solo por bocón en el ojo de las criticas, se jacta de ser un especialista en derecho penal, pero, cuesta creer que así sea porque en el caso de L-Gante, ha demostrado de mínima una animosidad que arrastra al no haber podido cobrar los 6 mil dólares que según él eran para cubrir los gastos y honorarios de supuestas víctimas del cantante.

No huno nota donde Sigal no remarcara que el no querer pagar o como el mismo dice «arreglar» le molestó mucho y en el contexto sus palabras suenan más a una muestra de revancha que a un recordatorio.

Hay un nexo en común del que Sigal no ha dado explicaciones y tiene que ver con la denuncia de que la causa tiene varias aristas, un lado económico y otro político, la primera Sigal la niega, pero no deja de aclarar sobre los 6 mil dólares que no le quisieron pagar y reconoce que le molesta, la otra la niega, pero todo apunta a que la supuesta víctima Gastón Torres tiene vínculos no solo con el municipio donde es delegado municipal, sino también con el sindicalismo, donde Sigal también dice llevar 22 años y 11 meses trabajando para la Asociación del Personal Legislativo del Congreso de la Nación, APL, conducido por Norberto Di Próspero, quien lleva 20 años como secretario general, reconocido peronista, que fue kirchnerista y ahora es un aliado del gobierno actual, curiosamente Sigal aunque usted no lo crea está a cargo de Protocolo y Ceremonial.

Es decir, existe un nexo político-sindical entre el intendente de General Rodríguez Mauro García, la supuesta víctima Gastón Torres y el abogado Leandro Sigal, quien además se presenta como «secretario» del Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados y ya es dudoso que los periodistas que lo entrevistan no le pregunten si es un «ñoqui» o en qué momento cumple sus obligaciones porque estamos hablando de alguien que cobra un sueldo del Estado y se la pasa 24 hs como el mismo dice, trabajando en esta causa y en los medios.

Conocido el video parcial del incidente que derivó en la denuncia contra L-Gante, Sigal volvió a tener declaraciones poco inteligentes, cuando se cruza con Maxi el productor del cantante y ante la acusación de ser un «carancho» que busca fama y dinero, sacado lanzo una amenaza de que él ahora iba a apelar todo para que el cantante esté 10 años presos porque iba a ir hasta La Corte de Justicia de la Nación, expresiones que el colegio de abogados debería analizar e iniciar un expediente tomando el contexto en el que las ha expresado el abogado.

Cuando Sigal dice que se les va a mostrar las armas de JUGUETE secuestradas a las supuestas víctimas para que las reconozcan y que con eso si las reconocen ya está, se olvida que ese reconocimiento carece de validez, porque aún no habían trasladado aprehendido a L-Gante, que ya los medios mostraban los elementos secuestrados, lo que invalida la pretención del querellante por propia torpeza, negligencia o corrupción de quien envió a los medios las imágenes, situación que debería ser sancionada por los superiores del Ministerio Público Fiscal.

Ya por febrero, se criticaba a L-Gante en algunos medios por subir videos de su hija Jamaica jugando con armas de juguete una de las cuales secuestro la policía, lo que fortalece los dichos del cantante respecto a lo que secuestraron.

Sigal debería releer si es que alguna vez lo hizo el concepto de la presunción de inocencia, que no depende de la intención maliciosa y vengativa de un abogado con conceptos muy flojos jurídicos, porque justamente las garantías en el derecho penal existen para evitar los abusos. Ha sido protagonista desde el comienzo de una serie de mentiras que no aclaró como cuando afirmaba que las víctimas no tenían relación alguna con Elian, una mentira que duró poco, incluso Rosa Passi la otra supuesta víctima que ahora se arrepiente, en las redes sociales mostraba su admiración y agradecimiento para L-Gante, todo esto se fue conociendo en los medios con el correr de los días.

Apelo a una reflexión de parte de Sigal en su conducta, en su ética y que aclare a los ciudadanos su trabajo en el Estado, porque los funcionarios públicos deben dar explicaciones, también sería sano aclarar los vínculos políticos y sindicales entre los querellantes y quienes los apoyan desde lo político, reconocido por el propio Sigal, entiendo perfectamente su rol de asistencia letrada a los clientes, pero cuando sale a decir que él lo va a dejar preso con las apelaciones sus expresiones son de dudosa ética.

Guste o no existe una predisposición a criminalizar a unos y exculpar a otros, todo lo de L-Gante se magnifica y en casos más graves, como el ataque de Chano con un cuchillo a un policía se minimizó por las adicciones y si de escándalos violentos se trata, varios lo superan a L-Gante, con esto no se justifica en ninguno el pretender estar por sobre la Ley, pero hay muchas diferencias ya mencionadas, en la causa L-Gante la policía rompió puertas y causo daños, en muchos casos de famosos, tocaron el timbre e incluso esperaron horas a que llegue el abogado.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw