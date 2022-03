Larreta y una extraña forma de difundir estadísticas sobre seguridad

Según los medios afines al macrismo y los que tienen pauta con el Gobierno de la Ciudad, titularon de una manera curiosa y tendenciosa las estadísticas sobre la seguridad en CABA, la falta de datos en lo informado y el no tener en cuenta otros ítems, le permiten a Horacio Rodríguez Larreta mentir sin que se note.

El título en común fue el siguiente: CABA: el 70% de los asesinatos en villas estuvieron vinculados al narcotráfico.

Seguido de la siguiente bajada de línea:

Según los datos del mapa del delito 2021 de la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de los homicidios se concentró en las villas. Y el 70% de ellos estuvo ligado al narcotráfico o a la venganza entre bandas dedicadas al robo.

El informe fue presentado este lunes en una conferencia de prensa por el gobierno porteño y se comparan con los de 2019, último año de la normalidad antes de la pandemia de coronavirus.

Los delitos tuvieron en 2021 los índices más bajos de los últimos 27 años en la Ciudad de Buenos Aires, con una tasa de 3,3 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes, similar a la de 2019 cuando se reportó el registro más bajo desde 1995.

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que “los datos muestran un logro contundente: casi todos los delitos siguen bajando, al punto de que la Ciudad hoy tiene las tasas de delito más bajas de los últimos 27 años”.

En la rueda de prensa estuvieron presentes, además, el jefe de gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Justicia y de Seguridad, Marcelo D’Alessandro y Aníbal Falivene, subsecretario de Seguridad y Comunal e Investigación Criminal.

Los homicidios en villas porteñas

El 40% de los homicidios se concentró en las zonas más carenciadas de la ciudad y el 70% de ellos estuvo ligado al narcotráfico o a la venganza entre bandas dedicadas al robo. Además, los ítems tuvieron fuertes variaciones:

En el barrio 31 y 31 Bis, cuya seguridad está a cargo de la Ciudad, los homicidios bajaron un 64% y pasaron de 14 en 2019 a 5 en 2021.

En el barrio 1.11.14/Rivadavia/Illia, con seguridad dependiente de las fuerzas federales, se pasó de 5 en 2019 a 14 en 2021, lo que representa un aumento del 180%.

En el Barrio 21.24 Zavaleta, cuya seguridad fue traspasada a la Ciudad a mediados del 2021, los homicidios pasaron de 10 en 2019 a 12 en 2021. Sin embargo, durante el 2020, cuando aún estaban a cargo de las fuerzas federales, fueron 19 los casos. Así, desde el traspaso de la seguridad a la Ciudad, los homicidios bajaron de 19 a 12, lo que representa un 37%.

La única verdad es la realidad

Concretamente la información bien leída debería per se ser muy preocupante para los vecinos de CABA, ya que en concreto es que, el 60% de los homicidios se cometieron fuera de los barrios de bajos recursos donde hay poca presencia policial y en los pocos efectivos apostados incluyendo a los de las fuerzas federales terminan corrompidos por los delincuentes en muchas ocasiones.

Pero hábil como un mago para desviar la atención de una estadística que es de dudosa comprobación, inmediatamente surge un número que impacta, 70% de los homicidios son por «narcotráfico» según la estadística que avala Larreta, vale aclarar que lo correcto es decir que del 40% total, un 70% tiene vínculos con el narcomenudeo y las adicciones, ya que no siempre se trata de ajustes de cuentas, sino de adictos que son asesinados para ser robados, entre esos asesinados omiten mencionar los y las policías de la Ciudad que murieron cuando iban a comprar drogas a las villas.

También debería ser preocupante que se hable de narcotráfico cuando la Policía de la Ciudad tiene una baja tasa de secuestro de drogas y mucho más aún detención de narcotraficantes, apenas han mejorado el tema de los motochorros y nada más.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no ha mejorado en la practica nada, sus estadísticas no son reales y los datos evaluados como ya mencione omite otros ítems relevantes para hablar de un panorama real de la seguridad, con mentiras no se avanza ni se mejora nada.