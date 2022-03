Landabur, Diana y Sanazi, tres ridículos de la mentira desprestigiando la UCR

Parece una extraña competencia de los dirigentes de la UCR Avellaneda, el salir a mentirle a los vecinos, generando desprestigio de la UCR que ya viene golpeada por las denuncias que se hacen entre ellos a las que se sumaron sus aliados de Juntos que se hacen fuertes en eso de «divide y reinarás».

Así de torpes son los dirigentes radicales, cuesta creer que gente que dice caminar el municipio y con presencia en las redes sociales no se hagan cargo de las criticas de los vecinos y de la falta de credibilidad que ellos mismos generan cuando mienten de forma descarada.

En un video de campaña apoyando a Néstor Grindetti que se proyecta para la gobernación, los tres concejales criticados y denunciados por militantes que recibieron el apoyo de políticos locales que apoyan a Grindetti por un lado y a Kravetz por el otro, son tan ridículos y serviles que hablan bien de los que los ensucian.

Fernando Landaburu, Silvia Diana y Rubén Sanazi, critican a la gestión de Jorge Ferraresi y Chornobroff por la falta de cloacas y por un poco de agua en unos cordones, comienza diciendo Sanazi que Avellaneda cobra un ABL más alto que Lanús y acá no hay veredas? no hay cloacas, agua y faltan obras??, según este enorme mentiroso, los vecinos de Lanús tienen todo eso.

Es evidente que ninguno de los tres caminaron alguna vez el partido de Lanús, si bien he criticado algunos pozos históricos en Avellaneda, mientras se pavimentaban varias veces las avenidas Belgrano y Mitre, quedaría como un mentiroso y ridículo decir que estamos peor que Lanús.

Por cuestiones laborales me toca recorrer el partido de Lanús y hay localidades totalmente olvidadas donde no solo no hay agua, luz , cordones ni veredas, aún tienen calles de tierra y zanjas, salvo la zona comercial y las avenidas principales, el resto de Lanús es una aventura para circular, calles rotas por años y algunas con calles donde el asfalto se quebró de una manera que es imposible cruzar con un auto, si quieren los invito a ir conmigo a filmar las calles de algunas de estas localidades de Lanús, ejemplo, Monte Chingolo, Villa Diamante, Villa Caraza, Villa Obrera, Valentín Alsina, Remedios de Escalada y comparamos.

Con esto, lejos estoy de avalar en un todo las obras en Avellaneda, me hace ruido tener un secretario de Obras y Servicios Públicos con un título secundario, pero curiosamente de eso no han dicho ni MU los concejales que actúan en un video patético, de verdad es relevante un poco de agua?, vayan a los fondos de Villa Tranquila cuando se inunda y muestren eso, van a encontrar unos caños de una obra que el municipio pagó y nunca se hizo a una empresa constructora con causas por estafas al Estado y de paso me cuentan cómo pasó esa licitación por el HCD, tienen mucho para denunciar, pero esto es una pavada, Grindetti debe sentir asco y vergüenza con ustedes, pero bueno, también son muy económicos y básicos, no se les puede pedir mucho más.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw