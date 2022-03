Quilmes: Grave denuncias de acoso a dos entrenadores del Club Atlético de Quilmes

En las juveniles del fútbol femenino del club del ascenso, se dio un hecho de acoso a dos futbolistas de 13 años.

Omar y Diego Giménez – padre e hijo – fueron expulsados de sus cargos de entrenadores de las categorías Sub 14 y Sub 16 del club Argentino de Quilmes luego de que se presentaran denuncias a ambos por acoso a una niña de 13 años. El calamitoso hecho comenzó a conocerse en Quilmes luego de una denuncia pública de los padres de la menor que recibió el total apoyo de las familias cercanas al club.

Según publicaron en Primer Plano Quilmes la mamá de una de las menores que acompañó a la víctima, y que fue quien hizo visible la situación en Facebook, señaló que «las nenas entrenaban y estas dos personas eran los entrenadores de la sub 14 y sub 16, conocidos como Omar y Diego. Este último abrazaba a las nenas, les mandaba mensajes y las invitaba a sus casas a tomar una coca. Les sacaban fotos y las mostraban a los grupos de amigos. Omar, papá de Diego, le empezó a mandar mensajes obscenos. Las nenas, como se hicieron amigas, hablaban el jueves a la noche y contaron lo que había mandado este hombre».

«La mamá de esta chica me manda mensajes y también mi hija me escribe contando cosas de lo que les decían. «Me gustaría ser doctor para poder tocarte» o «Decime si tenés colaless», explicó quien brindó su apoyo a la parte denunciante que agregó: “Hablamos con otras madres y le mandamos mensaje al coordinador de la parte femenina del club. Una de las jugadoras le mandó mensajes antes que yo, la nena no quería hablar, tenía miedo lo que le iba a decir la mamá. Tiene 13 años. Esa noche habló con la mamá, al otro día hicieron la denuncia. El coordinador habló con AFA para saber cómo llevar a cabo la denuncia, mañana lo hará como institución. Recién hoy mandaron un mensaje al grupo que tenemos explicando, muchas personas no lo sabían. Empezamos a compartir y se enteraron los papás, querían ir a las casas”.

Desde la Comision Directiva y Subcomisión de Fútbol Femenino de Argentino de Quilmes, hemos recibido acusaciones con pruebas, de que los señores Omar Gimenez, Dt sub16, y Diego Gimenez, Dt sub 14, han acosado mediante mensajes de texto a jugadoras de nuestra institucion. Hemos realizado las acciones correspondientes, acompañando a las damnificadas a realizar la denuncia correspondiente y nos pusimos a disposición de las familias para afrontar este duro momento.

Se los ha expulsado de su cargo y tienen la entrada prohibida al club. Nos chocamos con una circunstancia que no esperábamos, pero estamos a la par de nuestras jugadoras para lo que necesiten, seguiremos trabajando, creciendo, aprendiendo y mejorando por y para nuestro Fútbol Femenino.

Argentino de Quilmes y un lamentable antecedente

En diciembre de 2018, la Comisión Directiva de Argentino de Quilmes accionó ante las denuncias de liderar una red de prostitución de menores y distintos abusos infantiles por parte del ex presidente Daniel Zisuela y borró su nombre de las tribunas del estadio quilmeño. Pero no quedó ahí Zisuela fue concejal de Florencio Varela durante 5 años y fue a juicio por los cargos de “facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años”.

“Preparate mamita que tenés que laburar, mañana a las tres te paso a buscar ahí en la curva”. “¿Cómo andan tus cosas en la escuela? eso no inhibe a otras cosas entre nosotros”. “Te espero mañana mamita, livianita de ropa”. “Haceme un favor, mándame una fotito linda bien sexy, estoy con una amiga acá a ver si te puedo vender ”. Fueron algunos de los mensajes de audio que enviaba Daniel Zisuela a chicas de 15 y 16 años, y se desprenden de la investigación que realizó el Gabinete de Cybercrimen del Distrito de Berazategui, según publicó Página 12 en septiembre de 2021.