La Televisión en decadencia

Una televisión pública en decadencia, panelistas que no aportan nada a la cultura, a la sociedad, son convocados a programas de donde muchos se informan y así se repiten falacias a diario porque lo vieron y escucharon en tal o cual programa.

Instaurar en la población a una mujer con un lenguaje que más que canchero es grosero, que le cuesta explicar o desarrollar una idea coherente no es diversión, es distracción y obvio es más económico este tipo de panelistas que alguien con un título para defender ante una exposición pública como es la televisión abierta, pero esta gente poco tiene para perder.

Ahora la impresentable influencer Belu Lucius, mostró toda su capacidad verbal para contar su accidente con la tanga: “Lo vi a Javier tan enganchado con los toboganes que me animé y dije: sácame una foto que me quiero tirar yo”, arranca relatando Belu. “Subo lo más campante haciéndome la agrandada que me iba a tirar sola, grandulona boluda que soy, y cuando apoyo el cul… sin retorno empiezo a caer y me doy cuenta que la maldita tanga con la fricción me estaba quemando el ojet…”, reveló. “Así́ que estuve sentándome de costado todo el santo día…”, confesó sobre la quemadura. “Conclusión: mi cul… come trapo no es apto para toboganes de agua”, finalizó la columnista de “Cortá por Lozano”, Telefe.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw