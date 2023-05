La PROCUNAR es un chiste que da risa a los narcotraficantes

Hace años que los Fiscalías Federales Temáticas son un chiste, la Procuración General de la Nación hoy a cargo de Eduardo Ezequiel Casal que lleva el interinato más prolongado de la historia judicial actual, tenemos Fiscales Generales que nos cuestan millones en gastos para que funcionen, pero sus intervenciones e investigaciones no son relevantes en ninguno de los delitos investigados.

Con estos resultados, es llamativo que el superior natural el Procurador General ignore la falta de productividad y solo se puede pensar que si no hay producción esa negligencia laboral debe generar «algo» que les permita seguir sin problemas y mucho menos preocupados por sus deficientes fiscalías, a varios de estos Fiscales Generales que deben investigar delitos aberrantes como la Trata de Personas, se los ve muy alegres en conferencias hablando de lo que padecen las víctimas como si hablaran de una película.

Estos así más que fiscales se transforman en relatores de delitos que deben investigar pero que a contrario sensu los usan para el marketing personal que da la chapa de bronce en la puerta de sus oficinas.

La PROCUNAR está hace años a cargo del Fiscal Diego Alejo Iglesias, quien además actúa como fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Plata y es quien debe tener información sensible de muchos casos porque de otra manera no se comprende cómo, todos los políticos hablan del crecimiento del narcotráfico con los años, pero ninguno le reprocha su paupérrima estadística, es decir, lo más simple que es mirar a quien debe hacer su trabajo y reclamarle productividad no siquiera es mencionado, como si fuera un ente en un cargo que no honra. Esto lo puedo sostener con fundamentos, en base a causas que la PROCUNAR rechazó investigar y sin más trámite derivó a la justicia ordinaria bonaerense sin realizar una sola medida a sabiendas que terminaría archivada, si eso no es ser complaciente con los narcotraficantes que alguien me lo explique.

Caso Global Finanzas

Por estos días, se conoció un allanamiento en Olivos a una empresa denominada en las publicidades como «Global Finanzas» que aprovechando las necesidades laborales y económicas de miles de argentinos a los que ofrecían un trabajo de chofer ejecutivo para transportar documentación en el exterior, ofreciendo un pago de 300.0000 pesos por 15 días, más viáticos, traslados y estadías.

Las operaciones realizadas por esta empresa narco se desconocen, como también se desconocen la cantidad de argentinos detenidos por narcotráfico en países donde ni siquiera hay representación diplomática.

Tras un operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería, cayó una organización que engañaba a sus víctimas con una oferta laboral falsa para trasladar droga a Malasia, Etiopía y Tailandia, países en los que las “mulas” fueron detenidas y encarceladas por el tráfico de estupefacientes.

La investigación, que lleva más de un año y en la que intervino la fiscal auxiliar de la PROCUNAR Patricia Cisnero, el Juzgado Federal 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, y el fiscal Sebastián Basso, determinó que los reclutados como “correos humanos”. Aunque la oferta laboral era engañosa, no se determinó si desconocían que dentro de sus equipajes llevaban escondida cocaína.

El procedimiento, realizado por la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería en domicilios de Ramos Mejía y del barrio Congreso, en CABA, terminó con una mujer y un hombre detenidos, identificados como Juan Daniel Paolino y Grace Geraldine Gessy Samaniego, argentino y paraguaya.

De acuerdo a fuentes de la causa, las víctimas mordieron el anzuelo luego de acudir a entrevistas laborales a una oficina ubicada sobre la avenida Del Libertador, en el partido de Vicente López, a metros de la General Paz, en Vicente López, Paolino (que se hacía llamar Alan Rodríguez, Javier Cubas o Javier Arias) y Samaniego (que se identificaba como Verónica o Liliana Pardi, según la investigación) citaban a los postulantes, a los que captaban con ofertas de empleo en conocidos canales digitales. Se presentaban como representantes de una empresa de logística dedicada al transporte de documentación para empresas. tras avisos que llegaron por mensaje de texto, vieron publicados en la plataforma de compra y venta o en un diario de tirada nacional, sobre un trabajo que consistía en llevar “bonos o bitcoins” al exterior.

La maniobra consistía en transportar “documentación en sobres” al exterior del país (Dubai, Etiopía y Sri Lanka) y el viaje sería monitoreado mediante GPS. “En las entrevistas los hacían firmar un contrato de confidencialidad”, detallaron las fuentes.

De acuerdo a fuentes de la causa, las víctimas mordieron el anzuelo luego de acudir a entrevistas laborales a una oficina ubicada sobre la avenida Del Libertador, en el partido de Vicente López,tras avisos que llegaron por mensaje de texto, vieron publicados en la plataforma de compra y venta o en un diario de tirada nacional, sobre un trabajo que consistía en llevar “bonos o bitcoins” al exterior.

Se supo que la empresa posee contactos con funcionarios de distintas áreas para tramitar inmediatamente pasaportes (solo los realiza la PFA), vacunas y pasajes al exterior, lo que revela un manejo de dinero importante y posibles casos de corrupción.

Darío el argentino varado en un aeropuerto de África

Desde hace 4 días, se conoce el caso por los medios televisivos de Darío, quien menciona que Rodrigo Forcada, el cónsul argentino solo pudo ayudarlo con 100 dólares, ya que no cuentan con recursos para ayudarlo a volver a la Argentina, lo que demuestra una grave improvisación de parte de la Cancillería a cargo de Santiago Cafiero.

Pero lo más sorprendente es que en pleno programa de Crónica en vivo, el día 21 de mayo, informaron que se había puesto en contacto el secretario del Juzgado Federal N° 2 de Morón para facilitarle el teléfono del juzgado ya que ellos desconocían la situación de Darío, para que se ponga en contacto con ellos y ver la forma de ayudar a su traslado y a brindarle protección como testigo clave, pero promediando las 12:15 hs. el hermano de la víctima confirmaba que nadie se comunicó con ellos y que nadie atiende el teléfono del juzgado.

Pero lo relevantes es, que todos los que intervienen en la casusa, desconocían el viaje de Darío, es decir, entonces ¿qué tipo de inteligencia criminal llevaron adelante?, con estos detalles viene bien preguntarse si no existe una responsabilidad en la detención de los argentinos en el exterior y de este joven por parte de la justicia o mejor dicho por parte de jueces y fiscales que son negligentes y por sus demoras una empresa ya investigada siguió arruinando vidas y cometiendo delitos.

Muchas declaraciones de un lado y otro sobre combatir el narcotráfico pero la única verdad es la realidad y es que tenemos a un «caliente silla» de mínima a cargo de la PROCUNAR y un Procurador General de la Nación que está muy cómodo en su interinato, tanto que se le pasa mirar la productividad de sus fiscalías en delitos graves, vamos no es muy difícil controlar las estadísticas, por una justicia así, en el mundo somos vistos como un país «bananero» donde captan mulas por necesidad y unos pesos por un lado y se deja ciegos y tontos a magistrados, NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw