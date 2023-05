Familias de Guernica realizarán una movilización hacia el municipio de Presidente Perón.

El día 4 de mayo una vez más se realizó en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de La Plata un acto público donde el gobierno provincial de Axel Kicillof, el gobierno municipal encabezado por Blanca Cantero, el ministro Andrés Larroque y la ministra Cristina Rodríguez, se comprometieron firmando un acta compromiso de vivienda para 498 vecines que fueron desalojades por la fuerza represiva del Estado encabezada por Sergio Berni en el 2020.



La firma de las actas de preadjudicación para cada familia debía realizarse los días 6 y 7 de Mayo, y eso no sucedió. Los funcionarios involucrados dieron una nueva fecha de firma y tampoco la cumplieron.



Tampoco nos enviaron los pliegos de las licitaciones de las obras (donde detallan datos de inicio y finalización de la obra, que estará atada a la entrega de la totalidad de las viviendas) que se habían comprometido enviar en los días siguientes al 4 de Mayo.



Mientras los funcionarios antes mencionados salen a decir en los medios de comunicación que están dando solución al problema habitacional que sufrimos las mujeres y familias de Guernica, la realidad es que a más de 2 años de la violenta represión seguimos sin ninguna respuesta concreta.

Esta situación se da en el marco de un ajuste muy duro que viene llevando adelante el gobierno del Frente de Todos, con el acuerdo de Juntos por el Cambio y Milei. Dicho ajuste al pueblo trabajador es para pagar la deuda fraudulenta que contrajo el gobierno de Macri con el FMI.



Mientras la inflación se come nuestros pocos ingresos, y pagar un alquiler se vuelve insostenible, volvemos a salir a las calles para exigir que cumplan con los compromisos asumidos.



Por eso desde la Recuperación de Tierra de Guernica y la Asamblea Permanente nos mantenemos en estado de alerta y movilización hasta lograr respuestas y convocamos el próximo Martes 23 de mayo a las 10 am en el Barrio San martín – Islas Malvinas y Juan De Dios a movilizarnos hacia el municipio de Presidente Perón.



Invitamos a las organizaciones sociales y a todes los que se solidaricen con nosotres y que acompañan nuestra lucha.



En Guernica la lucha por la vivienda continúa.

