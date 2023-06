La nueva política, «sin tetas no hay candidata»

Todo cambia y los espacios femeninos tan reclamos en los partidos políticos, parecen tener un giro donde poco importa si las candidatas tienen experiencia, militancia o formación alguna, de a poco los partidos fueron incorporando mujeres más preocupadas en la estética que en las ideas de presentar proyectos por el bien social, recuerdo cuando los mismos medios que hoy les dan prensa criticaban a legisladoras que se paseaban por el Congreso mostrando sus curvas.

Ahora buscan candidatas que seduzcan y los políticos parecen competir por quien muestra más séquito que compañeras de fórmula o con ideas, después nos quejamos del rumbo del país y mientras tanto millones se desinforman con los medios que hicieron de la prostitución un negocio millonario, los más jóvenes no lo sabrán pero el histórico RUBRO 59 fue un tema político que llegó a tratarse en la Corte Suprema que suele no revisar causas importantes pero para eso sí tuvo tiempo.

Guarden este artículo porque ningún medio lo va a mencionar, cada día más «pan y circo».

Cuando la casta se siente amenazada reacciona y van a tener una sorpresa en Avellaneda con los cierres de lista y los candidatos, el negocio de la política no lo van a perder y así, los que denunciaban acuerdos terminan jugando con los que manejan los hilos en el partido, la supuesta oposición sabiendo que no llegan acuerdan dejar todo en casa y que nadie diga en soledad los negociados, como dice el refrán si no puedes con ellos te unes.

Ahora el panorama político son ellos los que viven del Estado y los vecinos que discuten entre ellos, defienden personajes de los partidos mientras ellos se abrazan y reparten la caja.

Sigan leyendo medios que se dicen independientes y viven de la pauta, después no se quejen, dicen que los pueblos tienen los políticos que se merecen.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw