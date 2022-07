La Juventud Radical volvió a quedar en ridículo, con un comunicado para el olvido

Tras las burlas y la polémica generada por el comunicado oficial de la JR de Avellaneda, resulta difícil no hacer un análisis del documento con el cual siguen quedando en ridículo demostrando que o son unos enormes mentirosos o no saben dónde están parados.

Dijeron:

Desde la Juventud Radical de Avellaneda repudiamos enérgicamente el accionar de la Policía Bonaerense comandada por Axel Kicillof y Sergio Berni con la complicidad y colaboración de Jorge Ferraresi.

Ayer por la noche en la Sede social del Club Atlético Independiente los vecinos de Avellaneda fuimos reprimidos, los mismos vecinos que sufrimos cotidianamente los cortes de la Avenida Mitre y el Puente Pueyrredón y nada pasa.

En dichos cortes participan personas como Juan Grabois que amenaza con derramar sangre en la callle, pese a eso la Policía de Kicillof, Berni y Ferraresi no hacen más que mirar, caso contrario a lo que hicieron ayer a la tarde en Mitre 470.

Tras la directiva del dictador que (no) conduce Independiente, Hugo Moyano, de liberar la salida trasera de la Sede (Levalle) la policía comenzó a avanzar a los tiros sobre los hinchas del Rojo que se manifestaban pacíficamente y trataban de recuperar la democracia en su club.

No es la primera vez y lamentablemente no fue la última que los cobardes del Clan Moyano van a reprimir a la gente pacífica.

Desde nuestro humilde lugar, exigimos que se evite la provocación policial que se produjo durante todo el día de ayer, que se termine la represión para aquellos que reclaman de forma pacífica, que desde el municipio se cuide al vecino y que la mafia (Hugo Moyano, Pablo Moyano y Héctor Maldonado) que conduce los destinos del club dejen que la gente se exprese libremente.

Como miembros del partido que, en conjunto con la sociedad, recuperó la democracia acompañamos el esfuerzo y el reclamo del hincha de Independiente y exigimos que se restablezca la democracia en una de las instituciones que supo hacer grande a nuestra ciudad.

Vincular sin ninguna mención de sus denuncias a distintos funcionarios y políticos es un acto de cobardía o ignorancia, ellos sabrán dónde se paran o si les queda ambas calificaciones, lo concreto es que son unos irrespondables.

Otra de las cosas que le sigue faltando a los comunicados de la JR es la coherencia, los mismos que integran un espacio político donde se pide cárcel a los que realizan cortes de calles, van y cortan la principal avenida no en reclamo de trabajo o comida, sino pidiendo elecciones anticipadas en un club de fútbol.

Se van a la banquina cuando afirman que se reprimió a vecinos y socios pacíficos, digo, los que somos de Avellaneda sabemos quienes son algunos de los que fueron solo a generar caos. Además de mezclar todo, de mostrar que son unos ignorantes, incoherentes y cobardes, son tercos, porque habiendo cosas de sobra por criticar a la gestión, van por la campaña política «boba».

Cuando hablan de mafias, no deberían escupir para arriba porque varios de los que forman parte de su espacio político, Juntos por el Cambio, están igual o más sucios que los que denuncian sin nombrar.

Se los he escrito y se los he dicho muchas veces, por cobardes, por cómodos y por subordinados a políticos que solo hacen la suya, terminan quedan como lo que realmente son, pensaba que eran graciosos, hoy veo que son un grupo de mamarrachos que no te hacen sonreír.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw