«La Gente de Bien …»

La frase que suelen usar algunos para definirse, vaya uno a saber dentro de qué parámetros y bajo qué sinceridad, es de lo más inconsistente, además de plantear una idea encubierta de superioridad, suele crear una falsa premisa de virtuosidad.

Mucho se ha escrito al respecto y algunos capocómicos como Fernando Peña la desarrollaron en su personaje de Martín Revoira Lynch, en el programa denominado «Gente como uno».

Es un latiguillo muy utilizado por los políticos para autoproclamarse como distinto y honesto, estimulando en los ciudadanos ese deseo tan sencillo de pertenecer a una élite que le estimula el ego y lo lleva a creer que puede señalar con total impunidad a otros, por el solo hecho de considerarse una persona de bien.

Lo que mucho de esas personas de bien no llegan a percibir, es que los factores por los cuales alguien puede ser considerado de bien, no siempre aplican a todos y son tan efímeros como los conceptos morales que evolucionan y lo que hoy es aceptado como correcto antes no lo era y viceversa.

Entonces para decir que alguien o un grupo es gente de bien, primero hay que estar seguros de que realmente es así, voy a tomar un claro ejemplo que divide a la sociedad en una discusión absurda y que revela que muchos de los que se consideran «Gente de Bien» en realidad con su apoyo son cómplices de un delito, cómplices de una persona no capacitada para su profesión y peor aún, una persona que no reconoce su error justamente porque se encuentra cegado por los aplausos de irresponsables que le han hecho creer que es un héroe, cuando en realidad a lo sumo podemos decir que es un «vengador», pero hasta en las películas el vengador es un delincuente.

En la Argentina, a los tradicionales políticos corruptos y mentirosos, se le sumó los políticos manipuladores e irresponsables, más peligrosos que los ya conocidos, porque una cosa es el que miente en política para las elecciones y mantener su cargo y el otro el que miente para deformar la percepción de los ciudadanos, que posee los recursos para usar los medios como bombardeo de noticias falsas y tendenciosas, las redes para instalar debates y peor aún, agrandar las diferencias ideológicas al hacerles creer a esos que no va a conformar, que ellos están mal por los que no piensan como ellos, que la Gente de Bien es la que defiende a personajes que nunca los sentarían en su mesa, una foto, un abrazo y una sonrisa es lo máximo que van a obtener, pero muchos con carencias y limitaciones se conforman con las migajas del amo.

El caso del policía Luis Chocobar, generó un debate que fue alentado por el macrismo, en la clara intención de sumar a sus votantes a los antiperonistas y a los indecisos que ven con razón que la inseguridad y la corrupción crece, entonces, inventan un héroe, de pronto un policía que no reúne un solo requisito de presencia para los estándares que La Policía de la Ciudad tiene, es recibido por el entonces presidente Mauricio Macri y la ex ministro de seguridad Patricia Bullrich, estimulando la idea de que el que roba debe morír, no importa si el procedimiento policial es el correcto, no importa si se cumple con la Ley o si simplemente la muerte se produce por la negligencia del policía al actuar, tal como ocurrió en este caso y que podía haber terminado con cualquier ciudadano muerto en lugar del delincuente, entonces uno se pregunta, ¿la gente de bien defiende a negligentes?, si por su conducta hubiera hoy muerto un ciudadano inocente, ¿seguiría siendo un héroe?, quienes son los que hoy dicen estar con Chocobar para considerar que los que con objetividad señalamos que la conducta de Chocobar merece un castigo judicial no es gente de bien o se apoya a los delincuentes?.

Ser ignorante, compartir cadenas en apoyo de un mal policía es muy peligroso para cualquier sociedad, es un abrir la puerta a un «VALE TODO» y esas cosas se emparentan con la IMPUNIDAD y el DELITO, se supone que un policía no es un gatillo fácil, que tiene la formación para resolver una situación minimizando los riesgos y sin exponer a víctimas inocentes, todo lo contrario de lo que hizo Chocobar, pero hoy Chocobar está convencido de que actuó bien, no hay comprensión de sus actos porque le han hecho creer que los que lo critican son pro delincuentes, en ese universo de opinólogos, la mayoría nunca dispararon a alguien, no vivieron esa situación y creen que las cosas funcionan así, que se saca el arma y se dispara sin evaluar peligros, digo esto porque Chocobar no dispara para evitar un asesinato, Chocobar dispara para evitar una fuga y ni siquiera eso hizo bien, porque si Chocobar fuera un policía capacitado le hubiera disparado al delincuente en una rodilla y se terminaba la fuga en el instante.

Repudio a esos que se dicen ser gente de bien, en realidad por imbéciles que no hacen terapia para superar sus limitaciones y se sienten cómodos en las redes sociales jugando a ser una especie de Ku Klux Klan latino no hacen más que empoderar a un policía que es víctima de la mala política, Daniel Scioli lo vistió y lo armo sin una formación profesional, lo utilizó a Chocobar y a miles de policías locales, pero también fue víctima del oportunismo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich que siendo ministro de seguridad de La Nación, es decir Ritondo era el superior político de Chocobar, le permitieron ser la cara de «la mano dura» del macrismo, todo el circo no mejoró nada, porque la inseguridad post Chocobar siguió en alza y salvo la ridícula e ilegal resolución de Bullrich que llamaron el «Protocolo Chocobar» nada se hizo y ninguna de las personas de bien, reclamo por la conducta de Chocobar y por el ilegal protocolo de Bullrich.

No está mal que quieran aplaudir a Chocobar, que lo defiendan, que hagan campaña en su favor, pero por favor en qué mundo ser incoherente, ignorante o cómplice, es ser gente de bien.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw