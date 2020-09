Avellaneda: El municipio de las mentiras y la negligencia

Cuando comenzó la cuarentena en su fase 1, el municipio de Avellaneda fue totalmente negligente, no se controló los comercios que abrieron a pesar de las prohibiciones y no se sancionó a los dueños de los comercios.

Desde El Sindical fuimos el único medio que señaló puntualmente a los responsables de violar el Decreto presidencial, pero desde el municipio siguieron jugando a no ver, por lo que gran parte de los contagios y muertes que posee el municipio, que encabeza la tasa de letalidad en la región la tiene el intendente Jorge Ferraresi al ignorar sus responsabilidades.

Las autoridades policiales tampoco fueron eficientes y muchos policías no hicieron cumplir la Ley ni aún cuando tenían frente a ellos a esos infractores, muchos se molestaron cuando señalábamos que había actividades que no eran imprescindibles y se podía esperar o bien realizarlas con protocolos, como el caso de las peluquerías, pero parece que a muchos los tienta el riesgo de contagiarse y jugar con la muerte, entonces no dudaron en ir a encerrados y con persianas bajas sin distanciamiento a exponerse, motivo por el cual, los que ahora se preocupan por la cantidad de contagios y muertes, son unos ridículos.

Hace ya más de un mes, los locales gastronómicos, entre los que se encuentran cervecerías, bares y demás, han abierto en Avellaneda, se los puede ver por las localidades de Wilde, Piñeiro, Gerli, Sarandí y especialmente en el Polo Gastronómico de Avellaneda en la calle Palaá.

Por eso resulta curioso que desde el espacio del Frente de Todos, la concejal Maia Lata, critique las aperturas del Gobierno de la Ciudad, al considerar que fueron apresuradas. No es la primera vez que Maia Lata demuestra ser una política irresponsable, incoherente y por ende ridícula, ya que asegura que desde el municipio se está trabajando en protocolos para la apertura grastronómica,basta pasar por la calle Palaá y ver a los vecinos bebiendo sin barbijos, sin distancia, sin protocolos por parte de los empleados de los locales. Entonces el relato de Lata es una mentira, porque los locales ya ABRIERON y si lo han hecho sin sanciones, ¿qué le hace pensar que respetarán un protocolo?

Respecto a la situación epidemiológica en el distrito, Lata sostuvo que la curva de contagios “también está amesetada”. “No hay una suma como muy marcada, mantenemos la cantidad de casos y se debe a que el Municipio testea mucho y somos ejemplo de eso, de testear y controlar los casos”, destacó.

Con esto la concejal debería renunciar si fuera «honesta» porque es evidente que o es una gran mentirosa y que no respeta la vida de los vecinos o es una completa ignorante y se anima a dar entrevistas para decir pavadas, con lo cual también debería renunciar si es que entiende lo que significa tener vergüenza. Y digo esto porque Avellaneda encabeza la tasa de letalidad en la región, entonces, ¿qué meseta habla?.

Estos son los concejales que nos representan, siempre dispuestos a decir pavadas sabiendo que el resto no van a criticarlos, porque cada uno atiende su juego.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw