JxC la cloaca a cielo abierto en Avellaneda

Los distintos referentes locales de la coalición política de Juntos por el Cambio de Avellaneda, vuelven a mostrarse activos como siempre lo hacen, un par de meses en campaña y luego a disfrutar de los cargos y los beneficios económicos que no provienen solo de sus sueldos.

Los vecinos antes de votar deben saber qué votan y a quienes votan, por eso sería muy sano, que los medios locales dejen de estar cómodos con la pauta que les pagan y alguna vez comiencen a hacer periodismos e informar a los vecinos sobre el saqueo de parte de muchos políticos a las arcas municipales, la falta de participación vecinal de las sesiones del HCD de Avellaneda los hace sentirse cómodos y poder acordar negocios políticos sin sentir un mínimo de vergüenza.

De las irregularidades del oficialismo poco nos dicen los concejales opositores, solo frases hechas, generalidades, pero no dan nombres y mucho menos denuncian en la justicia cuando hacen un circo sobre lo que ellos dicen son hechos graves, pero nunca los describen.

Concejales de Juntos por el Cambio

El bloque de concejales está presidido por Maximiliano Gallucci quien encabeza la campaña por el lado del PRO y el otro integrante que representa a la UCR Fernando Landaburu hace lo propio usando los recursos del partido y simulando ser candidato a una interna con el candidato del PRO que no va a pasar, de hecho la sumisión de Landaburu ya ha sido premiada con un cargo ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri, donde demostró estas más cómodo con el que tiene billetera que con los valores históricos del radicalismo.

El monobloque que simula ser «aliado» del PRO, pero que es directamente financiado por este partido es el del concejal Lucas Yacob, quien no solo recibe financiación económica de su aliado, algo raro porque más que aliado es un empleado. La cosa se agrava cuando este personaje les dice a los vecinos que con el Avellaneda puede, pero no le molesta tener entre sus militantes callejeros a ñoquis del Gobierno de la Ciudad que cobran sueldo de «asesores» y pasan sus horas y días militando en Avellaneda, digo, es esta clase de gente el cambio?, a los vecinos les parece bien que se paguen sueldos a militantes? pregúntenle a este impresentable si así, el es un cambio bueno para los vecinos.

Despilfarro económico en una campaña inútil

Vamos por la campaña de la oposición, nadie les va a preguntar el costo?, porque sinceramente, cuesta creer que esta gente que pregona achicar los gastos del Estado, despilfarren recursos en una campaña que los posiciona muy lejos de una victoria y a lo sumo mantendrán el número de concejales que tienen y así capitalizar o vender su voto, traducido, con más concejales no van a mejorar nada para los vecinos, más concejales los posiciona para la rosca política de una manera más redituable, 8 concejales recaudan más que 5, aunque en el caso de Cambiemos, dividieron el bloque con acuerdo de Yacob para mejorar esa repartición ya que no es lo mismo ser concejal que presidente de bloque, con lo cual no siempre es mejor tener un concejal más cuando se necesita tratar expedientes a carpeta cerrada donde solo participan los presidentes de bloques, creo que se entienden estas maniobras para manipular los votos según quienes participan.

Entonces los gastos de campaña son un despilfarro que no solo afecta a las arcas públicas sino a los pobre militantes que son engañados y que financian la militancia con dinero o tiempo y trabajo, de todos esos solo los elegidos van a tener una recompensa, el resto seguirán remándola como puedan y creyendo en las promesas de estos mentirosas profesionales, una condición necesaria de estos políticos es poder mirarte a los ojos, establecer una conexión y mentirte sin que se les mueva un músculo de la cara.

Promesas de campaña que no llevan a nada

Así estos personajes, salen cada uno por su lado a convencer a los vecinos, por un lado el mercenario de Maximiliano Gallucci que un día es soldado de La Cámpora y después se hace líder del PRO, tiene como único mérito el hablar, el gesticular y no preocuparse de mentir porque esa es su fórmula del éxito, mentía en las filas de La Cámpora y miente en Juntos por el Cambio. Este concejal, presidente del bloque, suele estar activo en las redes sociales con «reuniones» con los vecinos de los barrios, como si 5 o 10 representaran al conjunto de un barrio, pero lo peor no es arrogarse haber estado en un barrio con los vecinos, sino las frases pedorras que hace, la seguridad según este muchacho se resuelve con decisión, si es así por qué no lo hicieron cuando eran gobierno? si tomo su frase entonces Vidal y Ritondo no tenían decisión y es justamente Ritondo quien financia a Yacob y Gerardo Milman otro que fue funcionario de Patricia Bullrich a Gallucci, es decir, quienes los conducen y financian según su razonamiento son cómplices por acción u omisión de la delincuencia que genera inseguridad.

La otra consigna de Gallucci es que la inseguridad se combate con planificación e inversión, aplica el mismo razonamiento, sus referentes, Bullrich, Ritondo y Vidal, no planificaron? en las millonarias inversiones qué pasó?, ah sí, contrataron un helicóptero que costó millones por mes y termino encontrado en un allanamiento narco en el Paraguay.

Por el lado de los representantes de la UCR, cuesta creer que el partido no tome medidas con las conductas de Fernando Landaburu y su coequiper Rubén Zanasi, quienes desesperados intentan posicionar gente de su confianza no para una mejor gestión sino que necesitan gente que responda a ellos y sean funcionales a sus «arreglos» políticos con quien sea, incluso con el oficialismo, pero eso no lo comentan ni a los vecinos ni al resto de la militancia, por eso él junto a Silvia Diana han ido desarticulando el radicalismo local con nuevas vertientes, por ejemplo el sector Evolución, nada es para mejorar la política sino para estar en la rosca.

Sobre Landabur y su entorno, especialmente los acuerdos para posicionar a su actual pareja Ana María Valcarce, pronto tendremos un informe que va a ser muy relevante para que los vecinos sepan quien es quien en la política local, donde como el tero estos pegan el grito en un lado pero tienen los huevos en otro.

Cosas de las que los políticos no hablan

De estas cosas no hablan ninguno de los políticos, ni los de la oposición ni los oficialistas, cosas que podrían mejorar y mucho la gestión en beneficio de los vecinos, pero no de ellos.

-Presentación y publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de los concejales, intendente, secretarios, subsecretarios y directores.

-Publicación de los gastos del HCD y el municipio.

-Detalle de los proveedores del municipio.

-Nómina de personal contratado en el municipio, el HCD, la Defensoría del Pueblo y el resto de las dependencias municipales, indicando condiciones, tareas y sueldo, junto con el C.V. de cada uno.

-Informe de la planta vehicular del municipio indicando historial del vehículo y quienes tienen asignados los mismos.

-Creación de una oficina de denuncias administrativas, para que los vecinos puedan denunciar a funcionarios y concejales que incumplan con la Ley, incompatibilidades y los sumarios sean iniciados para sanciones o derivar a la justicia en caso de corresponder.

-Se cumpla con la Ley y se revoque la medida ilegal por la cual los vecinos no pueden acceder a las Ordenanzas Públicas por una decisión incorrecta e ilegal del secretario Sícari, alterando las normas que hacen a la transparencia y publicidad de los actos de gobierno.

Mentirosos, infames y sin vergüenza, reúnen las condiciones de las cloacas a cielo abierto, son tóxicos para la sociedad y huelen muy mal.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw