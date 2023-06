Javier Milei de candidato en ascenso a payaso de la CASTA

El ex critico de la «vieja política» según pasan los días en la campaña y se realizan elecciones provinciales donde el promedio de votos de La Libertad Avanza es del 1%, se la fueron los mejores candidatos o directamente no aceptaron como el importante cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires.

A los papelones con denuncias como ocurrió con Carlos Eguía en Neuquén, Silvina Soria en Avellaneda, el candidato en Chubut rechazado por no reunir las condiciones que derivó en el rechazo de la lista entera.

Ahora formalmente se confirma el rumor de su candidata a gobernadora y es la señora Carolina Píparo, en un comunicado vía redes sociales, Milei con una foto junto al impresentable abogado Francisco Oneto conocido por sus dichos mediáticos más que por su trabajo jurídico y Carolina, Milei escribió:

Carolina Píparo y Francisco Oneto será la fórmula de La Libertad Avanza para la gobernación bonaerense. Carolina reúne las cualidades que debe tener quien gobierne la PBA. Es una persona íntegra y coherente. Es un honor que nos acompañe. Desde hace más de diez años que lucha contra el delito, que es, además de la inflación, el principal flagelo que padecen los bonaerenses. VIVA LA LIBERTAD CARAJO

Las cosas por su nombre, decir que Píparo es íntegra es una falacia, una enorme mentira, una funcionaria que borracha, confunde a quienes la asaltan y persigue sin cuidado alguno junto a su marido también borracho a alta velocidad por las calles a un grupo de jóvenes inocentes a los que atropellan, insultan y amenazan, para después intentar evadir la responsabilidad, hacer amenazas en la comisaría, negarse a los dosajes y seguir con el encubrimiento al ir a los medios a mentir y reclamar ayuda del partido que integraba, poco tiene de integridad, honestidad y buena persona.

Vamos por el lado de la coherencia, si como funcionaria con un cargo menor, de asistencia a la víctima, ella maltrata, amenaza y ensucia a las víctimas, la coherencia cuál sería?

Hay que recordar que su marido se fue con arresto domiciliario a una lujosa propiedad en un exclusivo country un privilegio para los delincuentes de la casta.

Relato esto a para que los vecinos recuerden bien estas cosas antes de votar, imaginen si con un cargo municipal fue capaz de producir lesiones, daños, infracciones de tránsito y no mató de casualidad a un transeúnte, un conductor o a las víctimas darle más poder a alguien así, es poco inteligente.

Javier Milei por mediocre, por desesperado, porque no le dio el cuero o porque es así, despilfarra una oportunidad de ser una opción seria, se quedó con lo peor, se rodeo de lo que no suma y no se sincera con sus seguidores, quedo un partido con mujeres que no pueden hacer un spot de campaña con propuestas, que suman likes por sus fotos y poses pero ideas no hay, así más que La Libertad Avanza que se dedique a agencia de modelos y convoque a Pancho Doto que seguramente le dirá que incluso para el modelaje son vulgares.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw