Julián Laham promete motosierra en Avellaneda, pero …

Tras la renuncia de Matías Ascurra como candidato a intendente de La Libertad Avanza, el candidato a intendente por el espacio en Avellaneda, Julián Laham, manifestó sus expectativas de cara a las comicios y advirtió que hará un “fuerte” recorte del gasto público en caso de ser electo. “Le vamos a pegar un corte de motosierra terrible a todos los ñoquis de la Municipalidad”, advirtió .

Jugando a no saber los motivos de la salida de Ascurra, del espacio de La Libertad Avanza, lo que ya lo pinta como un mentiroso más de la política, donde incluso le endilgó a la renuncia motivos personales, lo que contradice su afirmación de desconocer los motivos, si los desconoce no puede afirmar que son personales.

Algunas de las declaraciones del candidato que sabe no va a ser intendente.

“Queremos construir una oposición real no como la que tenemos hoy. Hay solo dos concejales que hablan y al resto no le conocemos la voz y ya van por su tercera o cuarta reelección”,lanzó filoso el dirigente de La Libertad Avanza que pronosticó una “desaparición inminente” del espacio de Juntos por el Cambio, en todos sus estamentos pasadas las elecciones de octubre.

Asimismo, Laham también se despachó con duras críticas hacia Ferraresi, y aunque si bien reconoció algunos puntos “positivos” de la gestión, cuestionó la “falta de transparencia” del Ejecutivo local. “A nosotros nos gustaría que se transparente toda la información. Vemos que hay un observatorio de políticas públicas, que tiene 5 direcciones,una secretaría de derechos humanos. Queremos realizar una auditoría fuerte sobre eso y aplicarle un terrible corte de motosierra”, manifestó.

Por su parte, Laham profundizó en las propuestas del espacio para el distrito, y señaló que además de la rebaja del gasto público “político” de la comuna, prevé duplicar el sueldo a los empleados municipales por decreto y restaurar el nombre original a la estación del Ferrocarril Roca Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

“Avellaneda se comporta como una democracia monárquica, queremos instalarnos, construir una alternativa seria y generar una estructura contundente para sacar a estas personas que hace 30 años nos hacen la vida imposible”, concluyó.

Algunas cuestiones para entender las incongruencias del candidato de La Libertad Avanza, LAHAM DANIEL JULIAN JAIME, CUIT: 20-30081497-3, se encuentra registrado en la AFIP, como Monotributista CLASE C, sí aunque usted no lo crea, si los políticos y los abogados que los asesoran salieron a denunciar a Sofía Clérici por ser Monotributista A, situación que consideran merece ser investigada como una evasión impositiva, por no poder justificar su nivel de vida, es de esperar hagan lo mismo con el candidato quien además se agrava por el hecho de ser abogado, resulta imposible que un Monotributista Clase C, pueda pagar el alquiler de un estudio jurídico en Puerto Madero, en la calle Olga Cossetti 1170, como tampoco un monotributista clase C, puede justificar su propiedad en uno de los edificios más costosos de Avellaneda ubicado en la calle San Martín al 900, con un costo real de varios millones de pesos.

Entonces cuando este señor habla de la FALTA DE TRANSPARENCIA municipal, ¿cuál sería su aporte? llegar con estas incongruencias económicas, falta de ética y moral?.

Cuesta creer que alguien como Laham hable de ñoquis en un municipio cuando cumplió funciones tan intangibles como ser Director provincial del Registro de Personas Desaparecidas en el Ministerio de Seguridad contratado por Cristian Ritondo durante la gobernación de María Eugenia Vidal, una dirección que arrastra estadísticas negativas desde hace años y donde este señor no hizo una diferencia. Este señor critica la existencia de direcciones innecesarias, lo cual uno puede compartir, pero él viene de ser director de registro, cuando esa actividad puede ser realizada por un empleado en lugar de crear una dirección con el costo que implica, en sueldos de personal y recursos, es como el refrán de «el muerto se asombra del degollado». Ese dinero se podía haber usado para mejorar la seguridad.

Por el lado de la oratoria, Daniel también viene medio flojo con el uso de los términos, es abogado y licenciado en Ciencias Políticas, con lo cual, sus afirmaciones falaces, dejan mal representadas a sus casas de estudios superiores, cuando afirma que Avellaneda se comporta como una DEMOCRACIA MONÁRQUICA, que es un sistema político, el monarca sanciona las leyes y decretos que le son presentados para firmar por parte del Gobierno y Parlamento. Suele ser habitual en una monarquía parlamentaria que el monarca disfrute de privilegios en función de su papel como máximo representante del país y jefe del Estado, nada que ver con lo que ocurre en Avellaneda, más allá de que a lo sumo se puede afirmar que el HCD actúa como una escribanía si vamos por el lado de lo que sería una actividad democrática activa y con roles independientes.

Termina de irse al pasto cuando luego de criticar con términos errados la gestión actual propone, modificaciones por Decreto, es decir, un gran vende humo, que desde ya está invitado a realizar las aclaraciones pertinentes, porque así, solo demuestra ser uno más de la casta.

