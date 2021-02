Jorge Calzoni y el oportunismo político

El ingeniero Jorge Calzoni oficialmente lanzó su candidatura política y sin reparos su frase es «me veo Intendente en 2023», podría decir que es un hombre muy optimista y que esa confianza tiene algo de sustento en la calidad del resto de los candidatos que carecen de una oratoria como la suya, pero …

Jorge Calzoni antes de hacer propuestas y presentarse como una nueva opción debería dar varias explicaciones de sus pasado ligado estrechamente al kirchnerismo, sus vínculos políticos con políticos poco transparentes en sus gestiones, algunas sospechas que nunca se aclararon de los costos de la construcción de la UNDAV y las empresas que intervinieron, su participación en empresas estatales, el crecimiento de su patrimonio y el financiamiento de algunos militantes que recibían mensualmente una pauta de la universidad sin que el medio estuviera registrado y facturando a nombre de un presta facturas.

Tengo muy buena memoria de que oportunamente Calzoni nunca respondió a las consultas al respecto y que tampoco acepto una entrevista periodística para poder explicar muchas de estas cosas que son importantes porque venderse como una nueva propuesta puede resultar un engaño.

En la entrevista a un medio «amigo» de los que hace años reciben pauta de Calzoni, dar entrevistas es cómodo, porque no hay periodismo, solo redactan y publican lo que el supuesto entrevistado quiere que se diga, desde allí partimos mal, eso no es una entrevista, eso no es periodismo y es muy poco serio una campaña guionada.

Calzoni se equivoca en la propuesta, quizás mal asesorado o fuera de la realidad de los vecinos de Avellaneda, habla de que en Avellaneda hay problema de asistencia social y salud, menciona el asistencialismo, peor no se anima a decir su verdadera definición que es clientelismo, así tibio no se puede hacer política.

Omite curiosamente y es grave mencionar el tema que más preocupa a los vecinos de Avellaneda y de la provincia de Buenos Aires en general y que es la inseguridad, de nada sirve mejor otras cuestiones si cuando vas a atenderte al médico te roban o te matan, no existe actividad social si los punteros políticos a los primeros que convocan son a los delincuentes o si los políticos para caminar lugares como Villa Tranquila, La Isla Maciel o Villa Corina necesitan caminar con un referente del lugar.

Solo coincido en el hecho de que usted desde lo académico es el que mejor preparado está para un debate o para hacer propuestas, pero considero que usted por lo que ha hecho a la fecha es solo un oportunista o una opción funcional a que el resto de los peronistas impresentables no pierdan todos los votos y en realidad su postulación sea una red de contención de votos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw