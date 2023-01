Jorge Calzoni, otro que se sube a la campaña política mintiendo sin vergüenza

El rector de la UNDAV, Jorge Calzoni, es uno de los políticos distintos en la manera de hacer política, con un perfil bajo mediático, pero apoyado en una eficiente campaña audiovisual en las redes sociales, quienes no conocen su pasado y no advierten su estrategia de estar siempre para la foto pero sin pretender protagonismo pareciera ser una opción de renovación, pero es uno más de los políticos locales con todos los vicios de los políticos, con buenos modales.

Ahora en una de sus tantas apariciones en los medios en los que aporta una pauta para mantenerse vigente, Jorge Calzoni hablo del cuidado del Medio Ambiente, obvio omitiendo cuestiones realmente importantes y solo hablando de lo que no cambia nada, que no lo compromete en sus acuerdos, porque su estrategia política es tender redes, hacer acuerdos y mantenerse con un pie en cada quinta.

Que dijo Calzoni:

“nosotros lanzamos la Catedra abierta sobre el cuidado de la causa común el año pasado con la Universidad de Lanús y la tecnológica que la preside el obispo Avellaneda-Lanús, Marcelo Julián Margni, por eso la hacemos con las universidades que están asentadas en los dos partidos. La idea de eso es trabajar sobre los textos del Papa Francisco sobre la temática particular del Medio Ambiente”.

Bueno si tres casas de estudios superiores en un año, no han podido o no han querido detectar una de las cuestiones más peligrosas para el Medio Ambiente y la Vida Humana como lo son las operaciones que se realizan en el Puerto de Dock Sud, donde se reciben residuos patológicos sin controles eficientes, entonces mejor replanteen su forma de trabajo porque son poco serios, para que se entienda, es como hablar de un papel en el piso, mientras te tapa la mierda, así de sencillo.



Y agregó: “El trabajo excede lo ambiental, se laburan los temas sociales, económicos, evidentemente es un tema integral. La última charla del año pasado fue en la UTN, una investigadora que fue la que trabajo los análisis sobre los arroyos de la zona, fundamentalmente arroyo Santo Domingo y Sarandí que están muy contaminados”.

Bueno es obvio que lo ambiental repercute en otras cuestiones como ser temas sociales y es ahí donde Calzoni juega al inocente y habla como si de un espectador de la realidad que recién descubre la contaminación en lugares que conozco muy bien por haber realizado investigaciones, notas periodísticas y denuncias ante la justicia que terminaron durmiendo meses en la justicia federal por intereses que también iban más allá de lo ambiental y donde se mezclaba lo político.

Hablar de la contaminación del arroyo Santo Domingo y Sarandí, sin mencionar a los responsables de la contaminación es omitir intencionalmente esa información porque se sabe muy bien quienes han contaminado y siguen contaminando con TOTAL IMPUNIDAD.

Es más el paso político de Jorge Calzoni por el fraude que es el ACUMAR habla muy mal de su gestión, porque cuando comenzó a operar ACUMAR, tenía dentro de sus funciones el controlar las materias contaminantes no solo de las fábricas linderas a los afluentes de agua sino también a quienes arrojaban desechos contaminantes a la vía pública o red cloacal.

En los años donde el daño ambiental y en la salud de gente que se enfermó y murió por vivir a los lados de los arroyos mencionados NUNCA lo vi a Calzoni, como tampoco acompaño la denuncia ante la UFIMA, que presenté, realicé la investigación aportando pruebas que sirvieron para que se iniciara un proceso judicial.



“Tengo la experiencia de haber estado en el ACUMAR y ver como se saneaba el Riachuelo, que, si bien está avanzando falta mucho, para resolver. Eso implica no solo el compromiso de la política, también de los industriales, de los comerciantes, de la comunidad, se avanza en algunos sentidos, hay en Lanús una parroquia que hace reciclados, Avellaneda tiene un sistema de reciclado, que todavía no abarca la totalidad, pero va avanzando”, subrayó.

Ya me he referido a que de su paso por el ACUMAR solo recuerdo el haber designado a varios ñoquis sin funciones específicas que cobraban de sueldo el equivalente a 5 sueldos básicos, uno de ellos pareja de una concejal de Avellaneda, el padre de esa concejal, un ex concejal que hoy es legislador y con quien sigue manteniendo una excelente relación entre las que se cuentan, el haber usurpado una fábrica en quiebra para rosca política mediante obtener la expropiación de un terreno millonario con la excusa de ser un lugar de formación profesional y de utilidad pública, esos talleres avalados por la UNDAV en un predio usurpado lo colocan en el mismo barro del resto de los políticos.

Sería muy sano que como presidente de ACUMAR nos cuente qué hizo para que se cumpla el caso “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”y si no pudo brinde las explicaciones por las cuales no cumplió con sus funciones, el silencio en estas situaciones es complicidad.

Un documental realizado en el 2022 por estudiantes del IDAC revelaron que los supuestos talleres no funcionan como tal y que los que manejan el lugar pertenecen a agrupaciones políticas y ni siquiera sus líderes son vecinos de Avellaneda, hay muchas cosas que alguna vez Jorge Calzoni debería aclarar a los vecinos, si de verdad va a venderse como un político diferente, porque no lo es.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw