Joaquín De La Torre, un político peligroso

Las últimas declaraciones del senador provincial de Juntos por el Cambio, Joaquín De La Torre, revelan la calidad ética y moral de un personaje que es como el tero, en un lado grita y en otro pone el huevo.

Nadie va a descubrir que en campaña los políticos mienten y hacen promesas que jamás van a cumplir, pero debería existir un límite, más cuando alegremente se dicen supuestas verdades que involucran la salud de los habitantes y el dolor de los familiares, porque la droga no solo es un negocio de mafias, vinculado a delitos aberrantes que van más allá de los robos, sino que es un flagelo social, con millones de adictos que terminan viviendo un infierno mientras viven.

Entonces que un abogado, que fue intendente de un municipio bien complicado como lo es San Miguel, hable alegremente de que la droga circula por la corrupción policial es una verdad muy tirada de los pelos, porque la intervención policial es limitada y quienes sí son cómplices del narcotráfico están en la política y la justicia, de hecho, Joaquín De La Torre no es inteligente ni para mentir.

Es irresponsable que un senador haga comentarios generales involucrando a TODA LA POLICÍA, y a diferencia de él, voy a desarrollar los motivos por los cuales es un político peligroso, puedo dar nombres y aprovechar para reiterar a la Corte Bonaerense que sigo esperando la resolución de las denuncias efectuadas al respecto que no fueron desestimadas, fueron ratificadas y están en una especie de limbo.

Decir que cada gramo de droga que se vende en la provincia de Buenos Aires lleva el sello de la policía es una verdad poco probable, sí existen corruptos, pero no solo en la policía, que es por un lado dependiente de los políticos a cargo de los gobiernos provinciales y auxiliares de la justicia por el otro.

Desde la llegada de Julio Conte Grand a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, por un capricho de María Eugenia Vidal y con el apoyo de Mauricio Macri, las estadísticas por drogas en la provincia cayeron en picada, esto no es una opinión personal infundada como hace De La Torre, las fiscalías temáticas no avanzan con las investigaciones solicitadas por la policía y me consta que hay denuncias por venta de drogas cajoneadas en algunas UFI, como por ejemplo la UFI 4 del Polo Judicial de Avellaneda que acumula denuncias y no pasa nada, incluso denuncias derivadas de la justicia Federal por cuestiones de jurisdicción y competencia.

El nuevo Departamento Judicial Avellaneda-Lanús es uno de los mejores ejemplos si Joaquín De La Torre no miente para que como senador y ya que abrió esa puerta investigue quienes operaron políticamente para poner un Fiscal General afín como jefe de los fiscales, el jefe de drogas de la misma jurisdicción y con una despreciable hipocresía después en los medios hablan de más poder, sí Joaquín, en esto están Néstor Grindetti y Diego Kravetz que son de tu espacio político, estimo no debería ser difícil chequear esto con ellos y salgas a dar nombres y no sigas tirando cosas sin precisiones.

El tema de la policía que hoy ensucias de forma irresponsable, también te salpica a vos y tu espacio, fuiste ministro de María Eugenia Vidal y colega de Cristian Ritondo, esta policía hoy denostada por vos, es la «herencia» que dejaron, no hubo una purga policial, siguieron los jefes que ustedes tuvieron en su gestión, curiosamente antes no hablabas del tema, ah cierto, que la policía es una de las tantas «cajas políticas» y nadie quiere perderla.

Como senador y abogado, sería loable y lo correcto que si afirmas algo de esa clase antes te hubieras presentado en la justicia para que se investigue y entonces sí sepamos si sos un tipo que no piensa ni mide nada por hacer campaña o terminas descubriendo por donde pasa el encubrimiento al narcotráfico que sí existe, pero no se limita a la policía.

Curiosamente las causas donde solo se denuncia a policías avanzan, pero las que involucran a políticos y funcionarios judiciales no, si sos honesto te invito a acompañar y seguir las denuncias al respecto que esperan el OK de Conte Grand para definir la situación de algunos fiscales que están en connivencia con políticos y policías.

También te comento ya que parece ignoras o no te importa, que algunos sindicatos están metidos en muchas cosas turbias, porque te he visto rodeado en campaña de algunos de ellos y muy contento, casi con una actitud familiar.

Vecino, ciudadano de la provincia de Buenos Aires, recuerde las declaraciones de este personaje político cuando tenga que votar, exijale que vaya a la denuncia y que siga con su denuncia, es un senador y abogado, tiene que ser coherente con sus dichos y debe trabajar para que las instituciones funcionen.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw