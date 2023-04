Joaquín de la Torre, de la pavada a la estupidez

El candidato de Juntos por el Cambio Joaquín de la Torre, conocido más por sus declaraciones que por sus logros de gestión, ahora se fue al pasto con una lamentable expresión que lo revela como un enorme ignorante y hasta guarda ironía el hecho de que hable de dinamitar la educación actual PÚBLICA a la que definió como una estafa, cuando existen institutos educativos superiores privados en CABA bajo la designación de carreras experimentales no reconocidas pero están, si vamos a hablar de estafas.

El problema no es solo la educación pública, eso solo puede pronunciarlo un completo ignorante o un repulsivo discriminador, como sea, este impresentable de la política que hasta no hace mucho acompañaba como ministro a María Eugenia Vidal, debería explicar que hicieron además de proponer cerrar escuelas por la educación, si es que puede.

Luego del último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, donde se estableció que 2 de cada 3 alumnos de tercer grado de la Argentina no comprenden los textos que les enseñan en la escuela, el precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, salió a cruzar al oficialismo y afirmó que “hay que dinamitar el sistema educativo y volver a empezar”.

“Por estas cosas hay que dinamitar todo y volver a empezar. La educación pública hoy es una estafa”, escribió el ex intendente de San Miguel vía Twitter, adjuntando una foto del informe que presenta los alarmantes porcentajes en educación.

Dentro de otros porcentajes presentados, el informe también revela que sólo 6 de cada 10 alumnos terminan la primaria en condiciones para afrontar los contenidos de la secundaria, equivalentes que demuestran un grave retroceso que viene en aumento desde el 2013.

Parece que Joaquinito, se olvida de su paso por la intendencia de San Miguel, donde poco hizo por la educación pública y donde se lo recuerda y no gratamente por sus mentiras, una de las más escandalosas la supuesta «guerra» al bingo local, que prometió cerrar, el cual financiaba el trabajo de los bomberos voluntarios, hasta que no volvió a hablar del tema y ya como Ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, consiguió que la concesión del bingo pase a manos de la ONG Fundación Concordia cuyo mentor y ex presidente fue el mismísimo Joaquín de la Torre, así los Bomberos Voluntarios de General Sarmiento perdieron un ingreso importante y la ONG pasó a controlar un negocio millonario, todo muy transparente.

Quizás el plan de Joaquín de la Torre es el mismo que el del alunado Javier Milei que propone terminar con la educación obligatoria por un lado y eliminar la educación pública, optando por un sistema educativo de vaucher, por si alguien tenía dudas de que Juntos por el Cambio son manejados y financiados por los mismos que inventaron a Milei como una opción nueva, para los mismos ignorantes que desprecia Joaquín.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw