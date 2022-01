Jessicaleo peluquerías, no aclares que oscurece

Pasan los días y algunos medios siguen usando la noticia sobre el escrache en redes sociales de una cliente que se molestó por el cobro de casi $24.000 por una serie de servicios que se le brindaron a su hijo en un local de las peluquerías Jessicaleo en Pinamar.

La noticia es repetida una y otra vez con afirmaciones incorrectas por parte de los distintos medios y periodistas que tocan el tema de una forma curiosamente irresponsable lo que revela la poca seriedad y formación de los periodistas que en lugar de informar desinforman y benefician al que hace los cosas mal.

Los medios se encargaron más en darle el derecho a réplica al dueño de la cadena que a aprovechar su presencia en los medios para preguntarle lo relevante que es, la ausencia de una factura o ticket fiscal, la clienta por parte del local recibió lo que técnicamente sería una orden de servicio y no un ticket como lo llaman los medios, es decir, que vuelve un tema ya planteado por este medio respecto a las peluquerías y barberías y tiene que ver con la evasión fiscal al no facturar por sus trabajos.

Leo Rey, en su descargo, con una soberbia inocultable justifica sus cobros de servicios por el hecho de ser una «cadena importante de peluquerías» y no una peluquería de barrio, razón de más para tributar y facturar como corresponde, ya que pertenecer tiene sus obligaciones.

Incluso en tono de chicana aclaró que su peluquería no es una ONG, bueno otro argumento más para no tener beneficios tributarios y tomando otro de sus comentarios respecto a los precios en la Argentina respecto a los valores internacionales, le aclaro a este impresentable que para creerse de una élite hay que ser transparente, en el mundo las peluquerías tienen los mismos controles que cualquier comercio y no es sencillo evadir.

Su mención a los 30 años de trabajo y la formación recibida por Roberto Giordano en este caso dejan más dudas que certezas ya que hace varios años Giordano reside en Uruguay y espera uno de los tantos procesos judiciales por FRAUDE, luego de ser investigado en varias ocasiones por evasión fiscal en escándalos que dieron mucho a los medios periodísticos.

Así que a este medio le preocupa más las condiciones en que opera la cadena de peluquerías que los montos que cobran a sus clientes.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw