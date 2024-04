Javier Milei, un traidor intelectual a la memoria de los caídos en las Malvinas

No hay dudas de que el triunfo en las elecciones de Javier Milei hizo que el mundo nos mirara con atención y sorpresa, no por como dice Milei ser el único presidente libertario y anarcocapitalista, sino porque durante su campaña no ahorro provocación alguna atacando y agrediendo a lo popular, la memoria por Malvinas, la memoria por la Dictadura, sus insultos al Papa, los viejos meados, los zurdos de mierda y sus confesiones personales, tales como el odio a sus padres, sus prácticas sexuales y la indefinición religiosa.

Todo eso no hizo ruido en los electores que compraron sin pensar el relato de una dolarización, con salarios en dólares volando, el ajuste al Estado y que todo lo iba a pagar LA CASTA y no el pueblo, porque primero se iban a mejorar los salarios y luego aumentar las tarifas para equilibrar y ahorrar los millonarios subsidios, de todo esto, NADA ocurrió, se rodeó de lo peor de la casta y hasta les dio ministerios.

Bajo la excusa de NO HAY PLATA canceló los actos del 2 de abril y reforzó su admiración por Margaret Tatcher evidenciando ser un traidor intelectual respecto a la memoria de los muertos por la Guerra de Malvinas, su excusa es que tuvo una guerra, fue y la ganó, contado así, uno podría decir que aunque no guste es un pensamiento objetivo, pero en realidad es como el suele decir una falacia, porque Margaret Tatcher, su ídola y con quien él se identifica no tuvo honor en la guerra, ordenando hundir naves argentinas violando todos los tratados existentes. Entonces alguien como Milei que se dice culto, no puede alegremente decir que admira a una criminal de guerra, mucho menos siendo presidente del país al que le invadieron una provincia y no le respetaron las normas de la guerra.

Pero en su poco apego por la Argentina, a la fecha, Javier Milei tan preocupado por el dinero, nunca mencionó en qué quedó el oro que el 26 de abril del 2017 Mauricio Macri su socio político envío a Inglaterra, un poco más de 11 toneladas de oro en lingotes, quien era el presidente del BCRA? Federico Sturzenegger, el ideólogo del mega DNU,

Es decir, la casta corrupta, que nos endeudó por 100 años a los argentinos, que se fugó el préstamo del FMI, que no se sabe qué negocio hicieron con el oro, son los que hoy le dicen a Milei cómo gobernar, le redactan las normas y las leyes, pero la economía de la Argentina NO CRECE, hoy Caputo dibuja números y oculta datos para decir que el BCRA volvió a tener crecimiento en reservas, pero sin valorar el crecimiento de la deuda que supera por mucho ese crecimiento en dólares y con una misión histórica para pagar los pases del BCRA que no son otra cosa que las Leliqs inventadas por Macri, Caputo y Sturzenegger.

Con esto es evidente e indefendible que Javier Milei es un traidor también a los intereses de los argentinos, por todo esto el mundo nos mira sorprendidos, no hay registro en la historia del FMI donde el organismo aconsejara moderación a un gobierno, algo que a Milei lo llena de orgullo, pero que es un grave indicador social, sorprende no solo que lo hayan votado, sino también la mansedumbre de los argentinos que se vuelven más pobres pero felices de sentir que terminaron con un partido político populista con el cual muchos estaban mejor, pero eso no importa, porque ahora van a venir inversiones que no benefician a los ciudadanos, como la timba económica, las inversiones foráneas y todo lo que sea apropiarse de los recursos naturales del país.

Hoy la mayoría de los argentinos aplauden ser más pobres, con menos derechos, ser denigrados por no pertenecer, con el tonto consuelo de pensar que son parte de las fuerzas del cielo y ese apoyo ficticio en las redes sociales, antes llegaban a fin de mes enojados porque decían que en los comedores mantenían vagos, ahora no se quejan aunque no llegan a fin de mes porque ven con felicidad que el iba al comedor come menos que él, es decir, Milei nos volvió un país berreta, niveló hacia abajo como lo muestra la economía, todo en baja, cierres y despidos, nadie sabe a dónde va el dinero que se ahorra con la quita de subsidios, mientras Karina Milei se retoca con cirugías, compra ropa de diseñador y los referentes de las redes sociales son funcionarios con sueldos millonarios, todo muy libertario.

Si no le importan millones de argentinos que respiran y quieren vivir, es lógico que el presidente se cague en los muertos por su ídola británica, que de estar viva, hubiera ido a besar y humillarse como lo hizo con Trump.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw