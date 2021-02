Irregularidades en las Torres de Parque Chacabuco

Desde principio de año, vecinas y vecinos autoconvocados vienen denunciando el intento de construcción de dos torres en una zona de casas bajas de Parque Chacabuco. Se trata de un edificio de 12 pisos en la esquina de Asamblea y Pumacahua, y otro edificio de 21 pisos en Asamblea entre Pumacahua y Thorne.

A partir de la investigación realizada por los propios vecinos, se han detectado una serie de irregularidades en ambos proyectos.

La obra de Pumacahua 1208 (proyecto de 12 pisos) inicia su trámite de obra el 28 de marzo de 2018, llamativamente solo cinco días hábiles antes de la publicación del DNU 1/18 del GCBA que suspendería por 180 días los pedidos de nueva obra, ya que se estaría discutiendo en la legislatura porteña el Nuevo código urbanístico.

Esta obra fue habilitada en octubre de 2018, inició la demolición en agosto de 2020 y fue clausurada por el GCBA el 25 de enero de 2021, colocando el cartel de clausura recién 10 días después, el 4 de febrero. Los vecinos y vecinas han constatado no solo que durante esos días se continuaron los trabajos de construcción, sino que el cartel de clausura fue removido del lugar a las pocas horas de haber sido colocado.

Entre los motivos de la clausura se destaca que no se ha colocado un cerco reglamentario; no se ha presentado la documentación que se ajuste a la obra, se ha exhibido un seguro de responsabilidad civil con un valor menor al correspondiente; el avance de la obra (excavación y fundaciones) no se corresponde con el plano registrado y no se solicitó permiso de excavación ni de reinicio de obra, ya que se encontraba paralizada por el protocolo de Covid-19.

Por su parte, para el lote de Asamblea 1652 (21 pisos) se realizó una consulta sobre el proyecto de obra nueva en diciembre de 2017. En marzo de 2019 el GCBA consideró factible desde el punto de vista urbanístico la construcción de una obra nueva de 59,50m de altura.

En julio de 2020 la Gerencia Operativa de Impacto Ambiental consideró a la actividad como de «Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto». Ese mismo mes, el GCBA otorgó el certificado de aptitud ambiental basándose en la declaración jurada del constructor, en la que se manifiesta que «la demolición ya fue realizada no encontrándose en la misma presencia de asbestos». Sin embargo, a los vecinos y vecinas de Parque Chacabuco les consta que la demolición al día de la fecha no fue realizada, y así lo han comprobado mediante un registro fotográfico y audiovisual que ya fue enviado al defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, este lote se continúa utilizando como set de filmación, siendo la actividad más reciente la filmación de «Chau Buenos Aires», los días 8 y 9 de febrero de 2021.

Dadas las fechas de inicio de sus trámites, ambos proyectos pretenden enmarcarse en el viejo código de edificación, que les otorgaría más beneficios para la construcción.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este código establece que las obras que no ejecuten trabajos constructivos durante 6 meses serán paralizadas, pudiendo reanudarse siempre y cuando no medie un cambio en la normativa.

Por lo tanto, considerando que la obra de Pumacahua 1208 estuvo 22 meses paralizada desde su habilitación, mientras que la de Asamblea 1652 lleva 21 meses paralizada, y que la normativa ha cambiado al entrar en vigencia el nuevo código urbanístico en 2019; a ambos lotes les corresponde la aplicación del nuevo código urbanístico, que establece para esta zona, una altura máxima de edificación de 11,20m.

Los vecinos y vecinas se siguen organizando. Todos los viernes a las 19:30 se reúnen en Asamblea y Curapaligüe para dar cuenta de las novedades y consensuar los pasos a seguir.

Redes sociales:

Facebook: Parque Chacabuno NO A LAS TORRES

Instagram: @parquechacabuconoalastorres

Twitter: @pchnoalastorres