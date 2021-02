Avellaneda: Robos a diario ¿hasta cuándo?

Todo está descontrolado en Avellaneda, los robos ocurren a toda hora y a diario se conocen nuevos delitos y ya un sin fin de víctimas, los vecinos se quejan por las redes sociales, por los medios masivos y locales, protestan y marchan pero todo es poco.

No hay dudas de que existe un desinterés del gobierno local en mejorar la seguridad, no solo se bajó el presupuesto municipal en seguridad, sino que las cámaras de seguridad del municipio no previenen nada y es una suerte encontrar alguna que funcione.

Desde el actual intendente Alejo Chornobroff, pasando por la Jefa de Gabinete Magdalena Sierra, con su secretaria de seguridad Mónica Ghirelli y Marcelo Rey son los primeros responsables políticos, entiendo que existe una responsabilidad que la justicia debe investigar respecto a la falta de recursos para que el sistema de seguridad funcione, no se trata de casos aislados sino de una constante donde cientos de denuncias no prosperan porque no hay registros útiles, es decir, a los vecinos se les cobra un plus para recursos que no se destinan a la prevención.

La otra pata del problema de la inseguridad es la justicia, los fiscales hacen un abuso del artículo 161 del Código Procesal otorgando libertades a casi todos los delincuentes, transformando así el delito en un buen negocio donde el delincuente rara vez es atrapado y si lo detienen sabe que en poco tiempo le otorgan la libertad.

Creo que es hora que los vecinos se ocupen de reclamar ante los fiscales por su negligente trabajo donde se investiga muy poco y se excarcela mucho. Sería muy saludable que la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires se ocupe de controlar las estadísticas de los fiscales penales incluidos los de responsabilidad juvenil y tengan disponibles las declaraciones juradas patrimoniales.

Luego viene el trabajo policial, un mundo complejo donde hay policías corruptos, negligentes y sin ganas de trabajar, las excusas son varias y ninguna aporta nada nuevo. Se perdió el policía de vocación y junto a ello vinieron policías con la idea de ver qué se pueden llevar. Tengo un gran respeto por el trabajo policial, pero muchos están lejos de ser policías eficientes y algunos jefes no tienen idea de lo que es la prevención.

Varios barrios de Avellaneda se encuentran dominados por los delincuentes, la pregunta a los vecinos es ¿hasta cuándo? si sos víctima de robo hay que denunciar, siempre hay que denunciar y guardar copia de la denuncia que se hace.

Yo me cansé de políticos y funcionarios corrutos, si nadie nos cuida será cuestión de denunciar y que todos los que fueron víctimas se hagan escuchar, sino nada va a cambiar.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw