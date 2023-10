IDAC 2024, la mentira continúa

Uno de los pilares del periodismo es investigar para informar noticias en las que no se relata un hecho, sino que se trata de llegar a la verdad mediante un protocolo que con los años fue quedando en desuso, pasando a tener medios que solo comunican noticias sin rigor periodístico.

El tema del IDAC, Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, sigue siendo una de las mentiras más bien calladas en el seno del municipio de Avellaneda que llega a la propia Dirección General de Educación, que cumple las funciones de Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

Si bien durante la investigación periodística, tanto desde la Dirección General de Educación a cargo del Lic. Alberto Sileoni, como el responsable de la Subsecretaria de Enseñanza Artística del municipio Gonzalo Antonio Vásquez Flores, pasando por el Tribunal de Promoción Docente, han coincidido en cuanto a que el IDAC, carece de título con validez alguna fuera del municipio de Avellaneda.

A pesar de esta situación única en el propio municipio, donde existen 8 institutos de enseñanza artística, algunos con carreras de solo 2 años, el IDAC, con 4, lo que en cualquier casa o instituto reconocido se egresa con una licenciatura, en este caso, el egresado solo recibe un certificado municipal, situación que insistimos siguen sin aclarar debidamente y cuando los alumnos preguntan se les miente al respecto, diciendo que en breve el título será oficial, mentira sostenida por el Director Rubén Jajdelski, quien fue puesto a dedo sin haber concursado como corresponde, lo que lo hace una especie de Okupa que no ha validado sus conocimientos para el cargo y el Coordinador General Mariano Castaño, quien demuestra tener vocación por mejorar el IDAC, pero se muestra cobarde para hacer las cosas bien y en la vida no se puede estar en el medio cuando se necesita definir lo que está bien y lo que está mal.

Esas mentiras absurdas son las que desacreditan al IDAC, sería más noble que el alumno sepa bien dónde va a invertir 4 años tiempo y dinero, porque si bien no se cobra una cuota, estudiar cine no es gratis ni económico.

Mienten en la presentación de la oferta académica 2024 cuando dicen educación de calidad, en esto el IDAC viene flojo de papeles, casi la totalidad de los docentes no poseen esa condición ni la formación para el cargo, algunos de ellos ni siquiera la estabilidad emocional para estar al frente de un aula, donde suelen hacer comentarios personales mezclados con la política, confundir fechas y hechos que nada tienen que ver con la carrera e imponer definiciones que no tienen sustento en ninguna bibliografía y al ser consultado por ejemplo Guillermo Fernández Morán responde que son definiciones que armo él por los años que tiene de docente. Es decir, alguien que no es docente, que no ha estudiado nada, por su gusto y experiencia modifica definiciones de autores con carreras de grado oficiales, raro, pero lo peor es que este personaje ha formado a los que ahora son directivos del lugar, es decir, aprendieron de él, entonces ¿de qué calidad hablan?

Otro de los puntos flojos del IDAC son los equipos, desde la iluminación, cámaras e incluso trípodes de luces y cámaras todo está en malas condiciones o son ridículamente obsoletos a lo que hoy requiere la industria audiovisual o del cine, esto sumado a que los alumnos realizan dos o tres rodajes al año, cuando por dar un ejemplo la Universidad del Cine, más conocida como la FUC, realizan alrededor de 17 rodajes por bimestre con equipos más actualizados.

El IDAC carece de estudios de practicas propios, ya que los dos que suelen utilizar en realidad le pertenecen a la UNDAV, que posee allí su sede de la Licenciatura en Audiovisuales, es decir, la realidad es que el IDAC son solo 2 pisos con aulas pequeñas en donde las practicas son en condiciones complejas, ya que carecen de una correcta ventilación y aislamiento acústico para aprender.

Dicho esto muy por arriba, ¿qué sentido tiene cursar 4 años en un lugar que no otorga un título válido? cuando en el resto de los municipios con carreras similares la duración es de 3 años y con título válido, siendo también gratuitas, ejemplo la Escuela de Cine de Lomas de Zamora.

Cualquiera puede comprobar lo que se describe en el artículo, incluso la mentira del supuesto prestigio del IDAC por sobre el resto de las escuelas de cine, busquen cuántos de sus docentes tienen producciones premiadas y la cantidad de trabajos realizados, dejando a los docentes y egresados entre los peores ubicados en la industria, los últimos directores argentinos premiados, son de la FUC, con una presencia importante en certámenes internacionales.

Una vez más, el IDAC, en lugar de renovarse, de ofrecer una formación gratuita y de calidad prefiere seguir en la mentira, estafando las ilusiones de quienes buscan aprender y por ingenuidad no se informan porque creen que todo lo que se muestra tiene un aval, cuando en realidad lo que hay es complicidad, del municipio, del ministerio y de quienes no cuentan la realidad del IDAC, que en sus ya varios años de existencia ha hecho poco por producir cine de calidad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw