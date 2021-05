Hernán Doval se comienza a «bajar los pantalones»

Para comprender la frase, lo mejor es ir a uno de los tantos estudios sobre el uso de «dichos populares».

«Bajarse los pantalones» es humillarse, cediendo de forma vergonzante ante las pretensiones injustas de alguien, pese a tener razón o haber actuado correctamente. Ejemplo: «Los del comité iban decididos a conseguir una reducción del horario de trabajo, y resulta que cuando llegan ante él se bajan los pantalones».

Hace unos años, cuando Hernán Doval tomó distancia de Jorge Ferraresi, el dirigente sindical no dejó de denunciar malas condiciones de trabajo en el municipio de Avellaneda, precarización y bajos sueldos, junto al Cholo García como «cerebro» encararon una dura lucha con movilizaciones, denuncias y presentaciones en la justicia que poco prosperaron porque Jorge Ferraresi como intendente promovió la participación y creación de otras entidades gremiales con las que se sentó a negociar salarios dejando fuera de la mesa al STMA.

A la fecha los únicos logros reales del Cholo García, Hernán Doval y su entorno ha sido en beneficio propio, los trabajadores siguen precarizados, con sueldos bajos y en muchos casos en malas condiciones laborales.

Pero Doval sabe que necesita subsistir si quiere seguir viviendo muy bien sin trabajar y para eso necesita que el STMA mejore la relación con el municipio, aunque eso sea, bajarse los pantalones sin que se note mucho.

Algunas de las ridículas declaraciones de Hernán Doval:

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), Hernán Doval, salió al cruce de las declaraciones de Daniel Ferro, Subsecretario de Prensa y Comunicación de la FESIMUBO, que sostuvo que Magdalena Sierra “no tiene espalda para conducir Avellaneda” y consideró que la actual Jefa de Gabinete municipal “tiene toda la capacidad para ser candidata a Intendenta”.

“En cuanto a los candidatos del oficialismo no vamos a subestimar a nadie. La compañera tiene toda la capacidad para hacerlo, incluso sería la primera mujer en asumir en el distrito. Todo esto no quiere decir que acompañemos y la votemos, cada uno en el sindicato es libre de decidir”, expresó el ex diputado provincial por el Frente para la Victoria.Además se metió de lleno en las acusaciones de la oposición que cuestionan el triple comando en el distrito con una conducción conjunta entre la propia Sierra, el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional, Jorge Ferraresi, y el intendente interino Alejo Chornobroff.

“Alejo es Intendente interino y la jefa de Gabinete tiene una presencia importante en la gestión, asimismo no sé quién gobierna o si es compartido. Evidentemente no es como cuando estaba Ferraresi que tenía él la última palabra y era irrefutable. Seguramente también continúa atento a lo que pasa en Avellaneda”, comentó.Para cerrar el tema aclaró que, más allá de la conducción en el Municipio, “continuarán con los reclamos” ya que es una “lucha histórica” que critica la “precarización y flexibilización laboral”. “La pandemia una ha desnudado que los trabajadores más necesarios son los que menos cobran”, alertó Doval.

La puesta en escena del bueno y el malo, mientras el impresentable de Daniel Ferro un tipo que le causo un gran mal al STMA del que vive y vivió muy bien en desmedro de las cuentas del sindicato que financia los caprichos de sus dirigentes hoy se hace el malo, ladra como un Chiguagua criticando a Magdalena Sierra con un argumento a la medida de Ferro que es la nada, decir que no tiene espalda es ridículo y mentiroso si hay algo que le sobra a Magdalena Sierra es espalda, con los años se ha sacudido de todos los comentarios y miradas por ser la esposa de Ferraresi, ha llevado adelante y sin que se le corra el maquillaje los rumores de ser «la cornuda» y que para que no joda su marido siempre le conseguía un cargo. Llevar todo eso sin que se conozcan escándalos por celos es tener espalda y saber esperar su momento.

Los argumentos del bueno de Hernán Doval también son incoherentes y revelan que busca arrimarse al poder con los pantalones bajos sin que se note mucho, llama «compañera» a Magdalena Sierra y afirma que tiene la CAPACIDAD para ser intendente, acá es bueno diferencias varias cosas, no dudo que Magdalena Sierra tenga habilidades, pero tener CAPACIDAD para ser intendente y más ser un intendente justo es necesario tener la capacidad de ver más allá de su propio espacio, un intendente debe gobernar de forma amplia, tener una visión distinta a la de un dirigente político de un espacio y en eso Magdalena Sierra está muy verde, tiene todas las condiciones para ser una líder, pero son muchos años de ser una dirigente de peso en un mismo espacio donde todos aplauden sus ideas y no tiene disidencias, eso limita a muchos políticos que se rodean de obsecuentes. Magdalena Sierra está muy mal asesorada, hoy que tiene la oportunidad de derribar todo, de captar la atención de los vecinos que votan a los opositores se cierra a su espacio político y no mueve el amperímetro de la política local, con el riesgo de perder votos en una elección porque la situación sanitaria y económica no ayudan.

Lo del STMA es patético, quieren poner un huevo en cada canasta y dan pena, Magdalena Sierra por su lado es como un diamante en bruto que enterrado en el barro no tiene ni valor ni belleza, qué pueden aportarle los que hoy la rodean? es como creer que la tiene atada pero comparada con quién? Alejo Chornobroff es una caricatura de político, una cosa es jugar a la política como militante, otra es ser amplio, es tener una impronta personal. El municipio hoy es una cueva de funcionarios mediocres que no funcionan, los secretarios y el equipo que arma Jorge Ferraresi es de los peores, porque la idea de Jorge desde hace años era correrse un tiempo de la intendencia y dejar la nada para que así se instale el «operativo retorno», con lo que dejó es obvio que en las comparaciones lo iban a extrañar.

Veremos de qué está hecha Magdalena Sierra, si comparamos Cristina se sacó a varios ministros de Néstor cuando asumió y al resto los alineo a su mando, tendrá Magdalena Sierra la espalda para sacarse a los que no funcionan y piantan votos?

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw