García y Galetovich seguirán como «Defensores del Pueblo de Avellaneda»

Finalmente Daniel García y Rodrigo Galetovich seguirán como Defensor del Pueblo y Adjunto respectivamente luego de que no tuvieran en el HCD otra lista que promoviera un reemplazo a la cuestionada fórmula que renovó cuatro años más de mandato.

Inmediatamente García por estos días, ha estado dando entrevistas a medios de prensa que lejos de informar a los vecinos, la dan espacio para que «el loco», se burle de las criticas y de paso se haga un autobombo, en una gestión que poco tiene para mostrar, donde es difícil encontrar a los defensores y a muchos empleados que figuran en la nómina pero pasan sus horas y días en las redes sociales, algo que algunos llaman «ñoquis».

Durante las PASO, la interna radical fue feroz y muchos «militantes» de la UCR, se «carpetearon» con algunos nombramientos que dio Galetovich en la Defensoría a personajes que solo existen en el recibo de sueldo o tienen como mérito ser «amigas» de Rodrigo.

Por el lado de García, a sus antecedentes de denuncias varias en su contra que no le han impedido llegar a la defensoría, se sumo una en plena campaña, donde fue demorado por circular con un Mercedes Benz con pedido de secuestro por robo, situación que nunca fue debidamente justificada por el político y que al parecer a algunos periodistas les debe parecer muy normal, ya que sería una pregunta obvia para hacerle a alguien que se muestra triunfante a pesar de todo.

Le tomo la palabra a Daniel García en cuanto agradeció a los que no los votaron ya que es una señal de que han hecho algo mal y por ese motivo van a tratar de ser mejores, superarse y buscar la excelencia. Bueno si esto es verdad deberían empezar por trabajar y hacer que la defensoría trabaje, son muchos los vecinos que se quejan de que no los tratan bien cuando llegan buscando asesoramiento, suelen no tomar los reclamos y si los toman no se resuelven, limitar los nombramiento innecesarios y en todo caso que si van a usar los recursos públicos como refugio de partidarios, los nombrados no se expongan en las redes sociales porque es una burla a los vecinos.

Sería muy importante y sano institucionalmente que la defensoría sea de puertas abiertas, es decir se generen políticas de transparencia y participación ciudadana que beneficien a todos y no solo a los amigos y amigas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw