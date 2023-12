Presupuesto porteño 2024: ajustes en educación, salud, vivienda y cultura

En ACIJ analizamos el proyecto e identificamos algunos datos alarmantes: A excepción de «Servicios de Seguridad», caen todas las funciones del gasto.



Dentro de «Servicios Sociales» disminuye un 22,2% el gasto proyectado en Cultura, un 11,7% el de Vivienda, un 5,9% el de Salud y un 2,3% el de Educación.

Se reduce el presupuesto de los Ministerios de Cultura (-18,7%), Desarrollo Humano y Hábitat (-10,3%), Educación (-11,9%) y Salud (-6,25%). La baja en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat profundiza la tendencia a la baja que se sostiene desde 2022.



Cae el presupuesto de al menos 12 programas educativos. Es particularmente preocupante la caída en 3 áreas claves de la política educativa: Educación de gestión estatal (-18,5%), Servicio a las Escuelas (-4%) y Políticas Socioeducativas (-17,1%).



El presupuesto proyectado para los programas destinados a la atención a la salud mental cae un 9%, y el modo en el que se distribuyen los recursos incumple las obligaciones estatales, en tanto el 76,5% del presupuesto para salud mental lo absorberán los 4 hospitales psiquiátricos públicos, que según la legislación vigente ya no deberían existir, en lugar de destinarse a dispositivos comunitarios.



Dos partidas vinculadas a la asistencia a personas en situación de calle sufren fuertes ajustes: el Programa 43, que financia los subsidios habitacionales (Decreto 690), cae un 7,84%, y el Programa 44 de asistencia integral en hogares y paradores disminuye un 21,32%.



Si bien el nuevo presupuesto para el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) presenta un aumento real del 8,76%, esta cifra se explica en parte por la decisión de avanzar en la construcción de cuatro conjuntos habitacionales para relocalización de familias afectadas por la ‘Causa Mendoza’ (Riachuelo). El resto de los programas destinados a garantizar el derecho a la ciudad sufre un fuerte ajuste. Se destaca con particular preocupación la caída del 34% del Programa 104, que engloba las acciones en todos los barrios populares de intervención del IVC.



El compromiso de etiquetar los gastos destinados a reducir desigualdades entre los géneros sigue incumplido. Por eso, sólo pueden hacerse análisis agregados, que indican que el presupuesto destinado a los organismos que tienen entre sus objetivos la reducción de desigualdades de género representa el 1,43% del presupuesto total, con una tendencia a la baja si se compara con el proyecto de presupuesto 2023. El Gobierno de la Ciudad mantiene grandes déficits en materia de transparencia presupuestaria. A pesar de que el artículo 49 de la Ley N° 70 de la CABA establece que el proyecto de Ley debe contener, como mínimo, los presupuestos de gastos de cada una de las jurisdicciones, organismos descentralizados y entes autárquicos identificando programas, objetivos y producción, el Estado local no publicó proactivamente la información relativa a los programas presupuestarios y fue necesario solicitarla para hacer el análisis. La publicación de estos datos es esencial para conocer la planificación del GCBA en las políticas públicas específicas, por lo que deben estar a disposición de toda la ciudadanía, y no solo de quienes los requieran. Por otro lado, no es posible acceder a información actualizada y reutilizable (en datos abiertos) sobre la ejecución presupuestaria. De hecho, la última información disponible en este formato corresponde al segundo trimestre. Para hacer el análisis del tercer trimestre es necesario acudir a documentos en formato «PDF», que resultan muy complejos de procesar. Además, a la fecha no existe información desagregada sobre la última ampliación presupuestaria, correspondiente al mes de noviembre. Desde ACIJ, consideramos fundamental que el GCBA priorice la inversión en derechos humanos y avance en el cumplimiento de sus compromisos con la transparencia presupuestaria.