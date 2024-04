Galperín y los negocios multimillonarios con La Libertad Avanza

Marcos Eduardo Galperín Lebach, el CEO y fundador del Unicornio Mercado Libre que controla la aplicación Mercado Pago, es sin dudas uno de los grandes beneficiados por el gobierno de La Libertad Avanza, no solo se llevó una excepción fiscal superior al gasto universitario, sino que de a poco se van conociendo los nuevos negocios multimillonarios que lo tienen como protagonista.

Si algún gobierno hubiera eliminado una operación de millones de pesos o dólares para darle la administración de esos fondos públicos a una empresa privada, los medios grandes hubieran titulado en sus tapas la operación como un hecho sospechoso y de corrupción y los macristas y libertarios hubieran agotado los medios para alertar a la población sobre la maniobra que es dudosa sin dudas.

Se te ríen en la cara

Pero si de por sí la decisión del gobierno es dudosa, lo que resulta inaceptable es la forma en que comunican a la sociedad sus medidas, destejando un relato falaz sin importarle que lo que dicen es incoherente de solo leerlo.

«Sin intermediarios, sin partidos políticos y de manera transparente», celebró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el anuncio de Mercado Pago acerca de que los beneficiarios de asignaciones familiares y sociales puedan cobrarlas mediante esa plataforma.

Con este posteo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, nos muestra al mundo como un país de ignorantes, porque salvo que Mercado Pago haya sido nacionalizado, al ser un privado, es un intermediario y no es un dato menor, no hay registro anterior de un privado manejando millones y millones de pesos de los recursos del Estado, para que se entienda, esto no es un achique del Estado, sino hacer socio a un privado que no arriesga nada y que se beneficia y mucho.

Ya Mauricio Macri hizo algo parecido cuando era Jefe de Gobierno al gestionar los pagos de servicios e impuestos de CABA por Pago Fácil, una empresa propia con lo cual se queda con un porcentaje por el cobro que a la vez crecía por lo intereses ganados entre el cobro y la liquidación al gobierno, pero ese negocio millonario es ínfimo comparado con este que además da acceso a un privado a datos personales de millones de argentinos, algo no menor, aunque a nadie le importe.

En el mundo de los negocios NO EXISTE lo GRATIS, con lo cual, nadie inteligente puede creer que Galperín en un acto de patriotismo ponga su empresa, sistemas y empleados al servicio del gobierno por nada, sería muy sano ante medidas arbitrarias de este tipo, el gobierno publique el detalle de la medida.

En X/Twitter, muchos usuarios le recordaron a Martín Menem que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignaciones por embarazo, Progresar y Programa Hogar ya las cobraban sin intermediarios, dado que se las depositaban en el Banco Nación. Y, en todo caso, si se considera al Banco Nación como un intermediario, ¿qué sería Mercado Pago si no otro intermediario?

Otros fueron más allá y apuntaron a supuestos negociados, al recordar el vínculo de Javier Milei con el dueño de Mercado Libre/Mercado Pago, Marcos Galperín, quien viene apoyando a La Libertad Avanza desde la campaña electoral.

Cabe recordar que en los últimos días Martín Menem estuvo envuelto en la polémica, a raíz de la interna libertaria que explotó en la bochornosa reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Y también protagonizó varios escándalos por supuesta censura en las transmisiones oficiales de la Cámara baja.

No es la primera vez que Marcos Galperín se beneficia de medidas del gobierno de turno, lo hizo en sus inicios por el año 2004, , durante el gobierno de Néstor Kirchner, con la vieja Ley del Software y tuvo algunas modificaciones hasta la actual ley de Economía del Conocimiento.

Más tarde por el año 2011 en su centro de logística del Mercado Central, Mercado Libre consiguió un convenio colectivo “a la carta”, avalado por el Ministerio de Trabajo de Mauricio Macri, un ejemplo de la reforma laboral que quieren los empresarios de la mano de Javier Milei.

El informe del tercer trimestre del 2023, que la empresa presenta puntualmente ante la SEC de Estados Unidos, porque desde 2007 cotiza en Wall Street, lo describe con detalle. Durante los primeros 9 meses de 2023, la empresa recibió beneficios impositivos por 35 millones de dólares y 49 millones en concepto de “seguridad social”, o sea, un total de 84 millones de dólares que extrapolados de manera directa superarían los 110 millones de dólares para todo el año.

En 2022, para esos mismos meses, los beneficios habían sumado 35 millones de dólares. En un año, 140% en dólares. Además, tiene otros “descuentos” no mencionados, como beneficios en Ingresos Brutos en Capital Federal y otras jurisdicciones.

Con todos los beneficios, el trabajo en Mercado Libre y Mercado Pago, no es bien pago y menos son buenas las condiciones laborales, donde solo gana Marcos Galperín.

La conclusión es que Javier Milei como lo han reconocido los propios periodistas que destacan su gestión NO GOBIERNA, ha heredado o le han impuesto al Ministro de Economía y por ende, este ha continuado con los negocios del macrismo, Luis Caputo es un hombre de Mauricio Macri y no de Milei y es quien toma las decisiones importantes, la única verdad es la realidad dicen y por lo que se ve todos los días, Javier Milei solo gobierna en las redes sociales donde pasa la mayor cantidad de horas del día.

Todo pasa sin reacciones, nos saquean y se burlan, pero NO PASA NADA,

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw