EFEMÉRIDES: DEL DÍA 16 DE ABRIL

– Día Mundial de la Voz

– Día Internacional contra la Esclavitud Infantil

– Día Mundial del Emprendimiento

1457 aC – Fecha probable de la batalla de Megido, entre el faraón Tutmosis III y una coalición cananea dirigida por el rey de Kadesh; es la primera batalla que se registra de manera verosímil.

73 aC – Los invasores romanos ingresan en la fortaleza judía de Masada tras varios meses de sitio. Todos los judíos sobrevivientes se suicidan para evitar ser torturados y crucificados.

1582 – Hernando de Lerma, gobernador del Tucumán, funda la ciudad de San Felipe de Lerma en el valle de Salta, poblado que luego se llamó «Salta».

1746 – El ejército británico vence a los jacobitas en la batalla de Culloden.

1828 – Muere el pintor y grabador español Francisco José de Goya y Lucientes.

1838 – Se inicia la «Guerra de los pasteles» entre México y Francia.

1844 – Nace en París el novelista Anatole France, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1921.

1854 – Un terremoto destruye San Salvador. Se traslada la capital de forma provisional a Cojutepeque.

1859 – Muere Alexis de Tocqueville, escritor político y estadista francés.

1867 – Nace Wilbur Wright, uno de los pioneros de la industria aeronáutica estadounidense.

1889 – Nace el actor, guionista, productor y director de cine británico Sir Charles Spencer Chaplin.

1917 – Lenin retorna a Rusia luego de años de exilio para empezar la revolución: al llegar expone las «Tesis de Abril», en las que declara que los bolcheviques no apoyarían al Gobierno Provisional.

1919 – Mahatma Gandhi anuncia un «día de oración y ayuno» en respuesta a la masacre de Amritsar perpetrada en la India por las tropas coloniales británicas.

1921 – Nace Peter Ustinov, actor, autor y director británico.

1922 – Alemania y Rusia firman el Tratado de Rapallo, que fija algunos límites que habían quedado pendientes luego de la I Guerra Mundial.

1924 – Nace Henry Mancini, músico, compositor y arreglador estadounidense.

1927 – Nace Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) religioso alemán, papa de Roma.

1940 – Nace Margarita II, reina de Dinamarca.

1945 – Batalla de Berlín: casi un millón de soldados soviéticos avanza sobre la ciudad para aniquilar al ejército nazi.

1947 – Nace Kareem Abdul-Jabbar, basquetbolista estadounidense.

1947 – Primera demostración pública de los lentes que permiten el efecto zoom.

1948 – Se funda en París la Organización Europea de Cooperación Económica, uno de los primeros pasos para la unidad europea y el futuro Mercado Común.

1961 – Fidel Castro proclama el carácter socialista de la Revolución y estrecha lazos con la URSS.

1964 – Sale a la venta el primer álbum de los Rolling Stones.

1971 – Nace Selena, cantante mexicano-estadounidense.

1972 – Muere Yusunari Kawabata, novelista japonés, Nobel de Literatura 1968.

1972 – Se lanza la nave espacial estadounidense Apolo 16, de viaje hacia la Luna.

1973 – Muere Nino Bravo, cantante español.

1984 – Se funda la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), la primera ONG (organización no gubernamental) de minorías sexuales del país.

1984 – Nace Claire Foy, actriz británica.

1987 – Comienza la insurrección militar de Semana Santa, liderada por Aldo Rico y el coronel Venturino.

1996 – Muere Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano.

2002 – Muere Ramiro de León Carpio, presidente guatemalteco.

2002 – Muere Robert Urich, actor estadounidense.

2003 – En Filadelfia, Michael Jordan se retira del baloncesto.

2004 – En España, José Luis Rodríguez Zapatero es investido presidente.

2007 – En Blacksburg (EE.UU.), un joven mata a 32 personas en el campus de la Universidad Técnica de Virginia. Es la mayor matanza en una universidad.

2012 – Muere Marcelo Alfaro, actor y director teatral argentino.

2014 – Más de 300 muertos, la mayoría estudiantes, en aguas de Corea del Sur tras hundirse el ferry surcoreanao Sewol.

2018 – Kendrick Lamar es el primer rapero y músico no clásico o de jazz en ganar el Premio Pulitzer de música con su álbum «Damn».

2020 – Muere Luis Sepúlveda, escritor, periodista y cineasta chileno.

2023 – Después de casi 14.000 funciones y 35 años en cartelera, se ofrece la última función del musical The Phantom of the Opera (El Fantasma de la Ópera), considerado como el espectáculo más longevo de Broadway.