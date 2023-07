Gallucci y Landaburu socios en la mentira

Mientras el impresentable de la UCR, Fernando Landaburu milita el espacio de Lucas Yacob supuesto opositor en la interna de JxC Avellaneda, parte de su banda militante está en la lista de candidatos a «consejeros escolares» donde se destaca el vicepresidente de la UCR Mauro Nipoti, quien se hizo conocido por una escandalosa denuncia en su contra más que por su méritos.

Mauro Guido Nipoti, CUIL: 20-43318485-9, pertenece al espacio de Fernando Landaburu dentro de la UCR y se puede afirmar que con tal de vivir de un cargo que le permita seguir en la pavada, no tiene problema alguna de estar en la canasta que Fernando lo ponga, porque así se aseguran el financiamiento que desde cada cargo recibe la UCR local, como si se tratara del diezmo religioso, motivo principal que motoriza a estos políticos que carecen de ideas firmes en beneficios de los vecinos y todo se resume a manotear del Estado dinero, sea con un cargo, con un subsidio o lo que venga.

Entonces al vecino de Avellaneda le mienten en la cara una vez más, pero especialmente se burlan de quienes creen que en JxC hay una posibilidad de hacer política de otra forma.

La creación de distintos espacios internos es en realidad una forma de aumentar el gasto, no tiene nada que ver con posiciones distintas, sino que así se lava dinero al existir más estructuras y de paso se mantiene la calma entre los militantes para evitar fracturas por las traiciones que se conocen recién cuando cierran listas, no es lo mismo tener 12 candidatos que 25 o más jugando a participar y poniéndole ganas, total luego de las PASO internas barajan y vuelven a acomodar cada uno a su gente.

Esto para que se entienda el contexto político miserable en el que se mueve la oposición, resumido, el oficialismo te presenta una lista con 9 candidatos, varios impresentables, pero la oposición te propone 20 o más posibles impresentables que nunca se sabe realmente que ideología tienen porque hoy están con un candidato y mañana con otro, así de efímeros son.

Maximiliano Gallucci, merece quedarse con las ganas de la intendencia y con una paliza por parte de los vecinos por ser irrespetuoso, por burlarse al tener en su lista como candidato a consejero escolar a un personaje como Mauro Nipoti, cuyo único mérito es ser un servil lacayo de Fernando Landaburu, pero vale la pena recordar que este muchachito, sin experiencia y sin una base académica para ser consejero escolar fue uno de los que fue denunciado en el INADI por una ex militante de la UCR Avellaneda, quien junto a otros miembros de la Juventud Radical hostigaron, agredieron y discriminaron, a pesar de ello, fueron protegidos por Fernando Landaburu y las autoridades locales que deberían haber tomado una posición correcta pero prefirieron jugar a los distraídos en eso de que al ser Landaburu el que acomoda un huevo en cada canasta mejor llevarse bien con el tipo.

Mauro suele hacer publicaciones criticando un supuesto adoctrinamiento escolar, pero a la vez, va a militar y a captar alumnos proponiéndoles asesoramiento para la creación de centros de estudiantes?? se puede ser más incoherente? o quizás simplemente es un hipócrita, porque solo gente de la misma calaña de Landaburu pueden ser de su entorno.

Si esta es la educación de calidad que proponen, con un consejero que un día se abraza a Manes y otro día a Vidal, quien no hizo nada por la educación, hay que ser muy estúpido para votar por esta gente, que han demostrado no respetar ni siquiera a los suyos, que no recibieron castigo porque son funcionales a la corrupción de la UCR y JxC, piense antes de votar y sino no se quejen.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw