Pedimos un Edificio para el Conservatorio de Música Manuel de Falla

El Conservatorio Superior de Música de la ciudad de Buenos Aires «Manuel de Falla», una institución que se destaca por la prestigiosa formación musical que reciben sus estudiantes, espera hace 104 años un edificio propio. Grandes artistas han pasado y se han formado en esta institución, desde Carlos Guastavino, al Maestro Pedro Maffia y Cátulo Castillo. A lo largo de su historia ha funcionado en distintas sedes: Sarmiento 2500, Cangallo 2285, en el centro cultural San Martín de la calle Corrientes, pero aún espera una sede definitiva para terminar de consolidar su historia.

Pero ¿por qué necesita «el Falla» un edificio propio? En primer lugar, porque en la sede en la que funciona actualmente (calle Gallo 238 CABA), las condiciones edilicias no son adecuadas para alojar la cantidad de estudiantes y carreras que esta institución alberga. Este edificio, al no haber sido diseñado para desempeñar esta función, no reúne las condiciones que una institución educativa de estas características precisa. Esta locación temporal, tampoco puede dar respuesta a la demanda sostenida de matrícula que se refleja en las inscripciones de muchas de sus carreras y además perjudica el funcionamiento del conservatorio «Astor Piazzolla», que ve igualmente limitado el uso de sus espacios. En muchas ocasiones, también la falta de aislamiento acústico provoca malestar entre los docentes y estudiantes que conviven en la institución y entre los vecinos, impactando negativamente la presencia del conservatorio en la comuna.

Tener una sede definitiva, eximirá también a la institución de futuras mudanzas, protegiendo así su patrimonio de pérdidas irreparables y facilitando la puesta en valor y el uso adecuado del mismo. El patrimonio material que este conservatorio centenario posee, la mayoría de las veces solventa los gastos de mantenimiento con esfuerzos de la asociación cooperadora y de su misma comunidad educativa.

Por último, porque es tiempo de que la ciudad de Buenos Aires salde esta deuda histórica y dé cobijo edilicio a esta institución, planificando junto a los ministerios de cultura y educación, un espacio especialmente diseñado para continuar brindando la educación de calidad que lo caracteriza y destaca.

Les compartimos el video del inicio de la campaña «Un Edificio para El Falla» del día 14 de julio de 2023: https://youtu.be/k0zTsvaexWA

Toda nuestra comunidad educativa pide: #unedificioparaelfalla #sededefinitiva

Acompañe nuestro pedido sumándose:

https://www.change.org/p/pedimosunedificioparaelfalla

https://www.facebook.com/unedificioparaelfalla

https://www.instagram.com/unedificioparaelmanueldefalla/

unedificioparaelmanueldefalla@gmail.com