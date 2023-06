Ferraresi lanzó su candidatura con una gestión marcada por la inseguridad y la corrupción

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, lanzó esta noche su precandidatura por la reelección con la lista de Unión por la Patria.

El acto contó con la asistencia de una multitud de militantes locales, funcionarios y dirigentes y se llevó a cabo en el renovado Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico.

Allí Ferraresi, acompañado en el escenario por la precandidata a primera concejal Magdalena Sierra y todxs los integrantes de la lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares, describió la enorme transformación realizada en la ciudad durante su gestión y adelantó los ejes políticos y de gobierno para los próximos años, con la continuidad de las obras de viviendas, educación, salud, deportes, programas sociales y de ampliación de derechos, entre otras.

“En Avellaneda el valor de la palabra se traduce en hechos concretos en el territorio”, expresó Ferraresi, quien agregó: “Esta lista de unidad que conformamos expresa todo lo que pensamos y lo que hacemos como gobierno. La mejor respuesta que podemos darle a la gente es mejorarle la vida con políticas públicas”.

En otro segmento de su discurso, el jefe comunal recordó a Néstor Kirchner: «Él le devolvió a la militancia el fuego y la certeza de que la política es la mejor herramienta de transformación”.

Finalmente hizo hincapié en la necesidad “de seguir gobernando la Provincia y la Nación, impulsando y militando en las calles este proyecto de unidad que construya desde la solidaridad y las convicciones el triunfo del movimiento nacional”.

La lista de precandidatos a concejalxs que acompañará a Ferraresi en las PASO de agosto incluye a todos los espacios políticos de Unión por la Patria y está compuesta de la siguiente manera:

Magdalena Sierra Hugo Barrueco Gisele Alessi Luca Armando Bertolotto Melina Espósito Pablo Romero María Alva González Diego Bartalotta María Laura Garibaldi Cesar Ríos Soledad Jeres Paulo Cabrera

Mientras que los candidatos para el Consejo Escolar serán:

Claudia Colaso Federico Bonaldi Jimena Olaciregui Pablo Espósito Drusila García

Muchos de los nombres de los principales candidatos a concejales no sorprenden porque forman parte del armado político que tiene el oficialismo desde hace años y que le garantiza gobernabilidad por los acuerdos que tienen y así transformar el HCD en una especie de escribanía donde votan cualquier cosa, total cada uno se lleva su beneficio o más clara su «tajada».

Por eso es muy importante que así, como advertimos a los vecinos sobre algunos de los candidatos de la oposición a grandes rasgos porque no alcanzaría el espacio, es justo señalar a los principales responsables de la impunidad y lo que está mal en Avellaneda.

Magdalena Sierra, la compañera de Jorge Ferraresi, ha sido una privilegiada de la política, sin mérito alguno ocupó varios cargos de relevancia tanto a nivel local como en su rol de diputada, pero nunca se ha destacado por sus proyectos, salvo el impulsar a Avellaneda como Capital del Fútbol, algo que no representa para los vecinos una mejora en la calidad de vida, pero que ha motorizado negocios millonarios con dudosas licitaciones, donde la oposición solo hizo unos berrinches, un par de videos y quedó ahí, así de bravos son los opositores de Avellaneda. También controla directamente como Jefa de Gabinete de Secretarios, Subsecretaría de juventud, Subsecretaría de turismo, Consejo Municipal de Economía Social y Popular, Subsecretaría de Enseñanza Artística y la Subsecretaría de Cultura y Promoción de las Artes.

De las subsecretarías a su cargo la de enseñanza artística es un nicho de corrupción del que nadie opina y que los vecinos merecen saber porque se gastan millones en cargos que incluyen puestos directivos de personas que no reúnen las condiciones para ello y que fueron puestos a dedo como una devolución de gentilezas y militancia, el responsable es el subsecretario Gonzalo Antonio Vásquez Flores quien reconoció las irregularidades, se excuso en algunos nombramientos al decir que fueron puestos desde arriba de él como es el caso del Director Rubén Jajdelski a cargo del IDAC, que no reúne las condiciones para el cargo al igual que el 95% de los seudo docentes que posee el lugar, donde cursan carreras de cine de manera gratuita 15 residentes en Avellaneda y unos 300 de otros partidos la mayoría de CABA, justamente porque además de ser gratuito cursar, se les prestan equipos para las prácticas, así que no se quejen de los impuestos porque están financiando la cultura, aunque esto no pase en otros lados, en CABA te piden constancia de domicilio. Acá son generosos.

También hay seria irregularidades en el Consejo Municipal de Economía Social y Popular, donde se ha visto descargar grandes cantidades de mercadería en domicilios particulares donde no funciona comedor u organización alguna.

Hugo Barrueco, un histórico que vaya uno a saber cómo hoy es millonario, con varias propiedades y socio en emprendimientos inmobiliarios, la presidencia de Barrueco en el HCD es deficiente y de puertas cerradas a los vecinos que suelen quejarse de la falta de acceso a las Odenanzas que deberían ser públicas y sin más trámite pero por decisión ilegal del secretario Roberto Sícari avalado por Barrueco invento una burocracia donde los pedidos no son resueltos porque no les conviene los vecinos informados. Sumado a los gastos «extras» poco claros y el nido de «asesores y contratados» que existen y pagamos todos con nuestros impuestos.

Gisele Alessi, uno de los tantos ejemplos de los hijos del poder que no necesitan el trabajo pero viene bien tener una mano aliada, la hija del histórico José Alessi, no ha demostrado estar a la altura del cargo y menos de los vecinos, ha sido funcional a las reuniones con los votantes de su padre haciendo clientelismo político y si no es concejal siempre hay un puesto disponible para vivir del Estado.

Luca Armando Bertolotto, otro hijo del más viejo de los políticos locales Armando Bertolotto y de Mónica Litza, quien ha ocupado casi todos los cargos y puestos posibles, un matrimonio millonario y que no necesitan dinero o sí, porque el poder trae negocios a los que solo se accede estando donde se toman decisiones y se obtienen beneficios.

Melina Espósito, otra funcionaria militante que fuera premiada con el cargo de Directora Asociada de la Región Sanitaria VI, junto al ex secretario de salud de Avellaneda, Luis Parrilla, muchos cargos con sueldos y presupuesto millonario pero algún vecino, ¿vio mejoras en los hospitales?, ¿están conformes con la atención cuando van al hospital?, bueno recuerden eso cuando vayan a votar.

Pablo Romero, este es quizás el caso más llamativo, pero se entiende en el desconocimiento que tienen los vecinos de a quien votan, hace años es un personaje muy cuestionado, es la mano derecha del secretario general de la UOCRA Lanús-Avellaneda Héctor Villagra, resistido por los propios, este señor sindicalista se transformó en un millonario empresario vinculado a obras y gastronomía que no vive en Avellaneda sino en el exclusivo country Abril, que fuera fotografiado con los barras bravas en los mundiales y partidos internacionales de la selección, no lo digo yo, las publicaciones existen de distintos medios.

María Antonieta Alva González, cuyo mérito es la militancia desde el Frente Patria Grande y referente de Dock Sud, ¿viven bien los vecinos de Dock Sud? una localidad empobrecida, con alto índice de inseguridad, pero que aporta sumas millonarias al municipio y la provincia de Buenos Aires por el Puerto de Dock Sud y todo lo que allí se mueve, ni siquiera es posible circular con normalidad por los alrededores de la empresa Exolgan. Siguen las denuncias de contaminación por quemas ilegales pero parece que eso no es importante.

Diego Bastalotta, un militante más, subsecretario de Economía Social y Popular de Avellaneda y con otros cargos en la política, su área de incumbencia no es de las mejores gestiones, existe un uso discrecional y poco transparente de lo público que solo beneficia a los propios, el resto que sigan esperando.

María Laura Garibaldi, esposa del actual Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel «el loco» García, ex fundador del PRO Avellaneda, que luego de romper con el espacio donde era el referente de Jorge Macri, formó un monobloque para ser aliado del oficialismo y así negociar continuidad política para él y su mujer, que fue Defensora del Pueblo de Avellaneda en una de las peores gestiones que se recuerden, con una ejecución oscura del presupuesto millonario, con nombramientos de familiares que no iban a trabajar y ni siquiera viven en Avellaneda, luego concejal y en un enroque asumió García para que todo quede en casa, ¿algún vecino está conforme con la defensoría?, donde por si fuera poco, hoy tiene de adjunto al manotea Rodrigo Galetovich de la UCR, quien a poco de que se venga la renovación ha nombrado a referentes de la UCR que tampoco van a la defensoría, eso sí, fotos de viajes en sus redes sociales a estos nuevos contratados no les falta, ¿pagan tan bien?. Recuerden estas cosas antes de votar.

El resto es más de lo mismo.

En conclusión, los vecinos de Avellaneda la tenemos difícil no hay opciones buenas, porque todos buscan un puesto para beneficiarse ellos, su espacio político y sus amistades, las denuncias son solo para la hinchada, pero pueden comprobar con el ejemplo de la defensoría que para repartir cargos y dinero son socios y nadie dice nada.

La gestión de Jorge Ferraresi es muy vistosa, se hacen obras, pero sin un criterio de prioridades y miles de vecinos siguen reclamando por las redes sociales engañados por los políticos de un lado y del otro, que no aportan soluciones, que hacen propuestas ridículas, que prometen terminar con la inseguridad cuando no saben por donde empezar y que hay temas que ni tocan porque no les conviene.

Se suma a la desinformación la complicidad de los medios locales, los más antiguos son parte de la política, varios tienen a sus hijos en cargos importantes en el municipio por eso siempre juegan a menos para señalar irregularidades, otros están muy cómodos con la pauta y la cuidan.

Si se toman el trabajo de informarse está todo a la vista, con lo cual la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer, votar sin pensar, sin evaluar, sin debatir, sin informarse es responsabilidad de cada vecino, quejándose en las redes sociales es de gente poco inteligente y cómoda, los que putean a la gestión que soben memes sobre los K, ¿de verdad creen que les importa?, mientras ustedes pelean por las redes y ven si a fin de mes aumenta Internet, la luz, el gas y el TSG ellos llenan sus redes sociales con fotos y videos de viajes, estadías en spa y sonríen.

Escribía Domingo Faustino Sarmiento «las palabras argentino e ignorante se escriben con las mismas letras. Luchemos para que no se transformen en sinónimos» pasaron cientos de años y parece que la lucha se ha perdido.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw