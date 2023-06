Fernando Landaburu vendió la UCR al PRO

El único medio periodístico independiente local que te cuenta lo que el resto oculta, porque la pauta los hace cómplices, es El Sindical, por lo que les pido a los vecinos que guarden esta nota para pensar qué van a votar y a quienes realmente representan los que negocian cargos y negocios en perjucio de la ya debilitada UCR de Avellaneda, traicionando a la militancia y poniendo candidatos a dedo.

Fernando Landaburu es el “negociador” de la UCR, con el PRO y con el oficialismo, su ambición no tiene límites como su hipocresía manipuladora. Desde que comenzó la gestión de Jorge Ferraresi, varios concejales de la UCR se han beneficiado con “acuerdos” como el recordado escándalo por el traspaso del Hospital de Wilde, donde el entonces concejal Rodrigo Galetovich denunciaba que los dirigentes del partido se quedaron con un estímulo económico del que el no vió un peso, declaraciones grabadas en video por este medio que generaran una fuerte reacción interna, bueno, ese personaje, hoy es el Defensor del Pueblo Adjunto de Avellaneda, parece joda pero es la triste realidad.

Ahora a días de que se cierren las internas partidarias, a los misiles que se tiran en La Libertad Avanza donde los libertarios se tiran con los calzones sucios por la cabeza, la interna de la UCR, es un polvorín por estallar donde los calzones vienen bien cargados y amenazan con salpicar de mierda a todos, el oficialismo y a Cambiemos.

Fernando Landaburu con el apoyo interno de Martín Ruiz Deheza, presidente de la UCR Avellaneda, Rubén Zanasi concejal en Cambiemos, Ricardo López militante y armador de la UCR y Mónica Porto tesorera de la UCR Avellaneda, se apoderó de las candidaturas internas para concejales y consejeros escolares, donde a muchos y muchas militantes los viene ilusionando con la promesa de cargos a futuro, futuro que nunca llega porque Landaburu ya ha negociado con Cambiemos los espacios en la futura lista de la coalición que es Juntos por el Cambio que priorizará los candidatos puestos por Gerardo Milman en representación de Patricia Bullrich ante Sebastián Vinagre a quien cada día se le entiende menos lo que dice.

No es la primera vez que Landaburu defrauda a la militancia verdadera y es llamativo como las autoridades provinciales Maximiliano Abad y nacionales encabezadas por Gerardo Morales, no intervienen para salvar lo que queda de la credibilidad del partido siempre vinculado a la democracia, que ahora parece estar en el sector de saldos, donde solo importa la caja y la rosca política.

Hemos recibido en el diario una consulta de una ONG que trata temas vinculados a la violencia de género por denuncias recibidas contra un referente local de la UCR, que suele tener públicamente expresiones repudiables para con las mujeres a las que en forma encubierta como lo hacen los cobardes les hace propuestas sexuales y que es bien identificado por los radicales por su respuesta a ¿cómo estás?, que es siempre la misma “Yo muy bien, tengo plata, 14 propiedades y la tengo bien ancha”… este personajes impresentable no se le conoce proyecto alguno y pasa más tiempo mirando sitios de adultos que elaborando proyectos o trabajando, según quejas que se escuchan en su entorno. Preocupa lo que se denuncia por su contenido repetido y cuando se haga pública será un golpe muy fuerte para la URC local, ya que el acoso y las propuestas han sido sin distinción de edad o estado civil, una de ellas con miedo a que su esposo se entere y las cosas terminen mal. Recuerden conservar esta nota porque es una primicia. Hay un clásico de los Auténticos Decadentes, “veni Raquel, veni con los muchahos”…

Es tan desprolijo lo que hace Landaburu, que ha causado al partido pérdidas importantes como por ejemplo que un ex militante de la UCR, cansado de sus mentiras le ocupe un local partidario y se cobre por mano propia las deudas alquilándolo, hoy ese personaje, milita con Lucas Yacob y dentro de la UCR, mutis por el foro.

Los radicales de Avellaneda se merecen respeto, estos personajes no solo no los representan, se burlan de ustedes, se burlan de los vecinos en el HCD, no tienen dignidad alguna del momento en que se dividen y aceptan propuestas del PRO para que no haya interna.

Pero el manoseo dentro de la UCR, puede generar disputas incluso dentro del PRO, porque se han encendido las alarmas por conversaciones de Maximiliano Gallucci y Fernando Landaburu, donde antes de la votación interna, ya pidió un cupo para Mónica Porto en esa lista mechada donde no hay lugar para todos, menos para los de la UCR.

Esta es la conducta ética que esperan los militantes de la UCR?, deberían pedir explicaciones a sus referentes y dirigentes, no se sienten idiotas votando a estos candidatos?.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw