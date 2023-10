Estefi Berardi aseguró que Sofía Clerici habría extorsionado a Martín Insaurralde: “Pidió 100 mil dólares”

Según informó la panelista, las fotos publicadas por la modelo serían parte de un chantaje y no del blanqueo de un romance.

Sofía Clerici blanqueó su romance con Martín Insaurralde desde un exclusivo yate en Marbella, y desató un escándalo que terminó con la renuncia del político a su cargo como jefe de Gabinete bonaerense. Sin embargo, Estefi Berardi sorprendió con otra versión de la polémica: un chantaje millonario.

“Tengo una información confirmada, pero me gustaría sacar por teléfono a Sofía Clerici y preguntárselo a ella para ver si es verdad”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine).

Al ver que la modelo tenía apagado el teléfono, lanzó: “Me gustaría preguntarle a Sofía si es verdad que ella hizo un pedido, en un audio que está grabado, de 100 mil dólares, previo a publicar todo lo que publicó. Me gustaría preguntarle si esto es real».

Sorprendido, Pampito señaló: “Es fuertísimo lo que estás diciendo. O sea, Sofía Clerici le habría pedido a Martín Insaurralde 100 mil dólares previo a las publicaciones”. Berardi reafirmó y, tras destacar que su fuente es inobjetable, agregó: “Claramente, Martín Insaurralde no accedió a ese pedido porque publicó todo”.

A modo de cierre, la panelista aseguró: “Le dijeron que podía ir presa porque está todo grabado. Por eso después sacó este comunicado explicando y retractándose”.

“Me pongo como ciudadana. Jésica Cirio contaba que la amenazaban y la extorsionaban, pero no decía quién. Esto que me llega a mí… Es toda gente que se maneja returbio, acostumbrada al apriete. Yo conté de los mensajes que me mandó Jésica de una manera… Es gente que está acostumbrada a vivir así. Todo muy oscuro. Horrible”, concluyó.

La modelo Valeria De Genaro, confirmó en Crónica que Sofía Clerici, tiene una causa penal por extorsión donde un reconocido empresario teatral fue víctima de extorsión por parte de Clerici, quien lo sedujo, lo filmo dormido en la cama y amenazaba con enviar las fotos y videos a su esposa.

Sofía Clerici habló sobre sus costosos relojes y carteras: “Siempre tuve novios adinerados”

Los coletazos del escándalo por la relación entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici siguen sucediendo. Durante la tarde del domingo, la modelo tuiteó y aclaró que la costosa cartera y el lujoso reloj que subió a sus historias de Instagram no fueron un regalo del ahora ex jefe de Gabinete provincial.

“Investiguen bien mis años pasados, antes de conocer a Martín siempre tuve mis cosas de valor (carteras, alhajas, etc), trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados ,no políticos justamente… nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio Tal Persona…”, escribió en Twitter.

Sofía Clerici dijo que los regalos lujosos no fueron de Insaurralde, pero una foto la desmiente

Luego de que Sofía Clerici confirmara su romance con Martín Insaurralde se desató la polémica. El jefe de Gabinete bonaerense renunció a su cargo luego de que la modelo compartiera fotos en sus redes sociales que dejaron entrever unas lujosas vacaciones que compartieron en Marbella.

En su Instagram, Sofía mostró los costosos obsequios que recibió. Si bien en las últimas horas ella aclaró que las carteras y relojes se los compró “solita”, hay fotos que la desmienten.

“Levantarse con regalitos así de la persona que te gusta”, escribió en marzo junto a la foto de una cartera Louis Viutton.

Además, en septiembre la joven cumplió años y también subió fotos de un lujoso Rolex. “Regalo especial”, escribió junto a las imágenes del reloj.