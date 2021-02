Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra que no funciona

De los ministros que a la fecha siguen sin justificar la importancia y el gasto de un ministerio es sin dudas Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina.

De profesión abogada, tuvo experiencia política dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como Subcoordinadora del Programa Verdad y Justica, pasó por la justicia Federal como secretaria de primera instancia en delitos que iban desde la violación de DDHH, el narcotráfico y el crimen organizado, asesora del Consejo de la Magistratura de la Nación y es miembro de la Comisión Directiva del CELS.

Con toda esa experiencia, Elizabeth Gómez Alcorta, parece no haber aprendido mucho, sus declaraciones al salir de la Casa Rosada donde el presidente de la Nación Alberto Fernández recibió a los familiares de la joven asesinada Úrsula Bahillo en un gesto más político que humano, marcando que los presidentes que nos gobiernan y nos gobernaron solo buscan un rédito político, uno recibía como héroe a Chocobar y ahora reciben a una madre de una víctima para mostrarse conmovido.

Sepa señor presidente Alberto Fernández, que existen miles de familiares de víctimas a los que jamás los han recibido, que tienen el mismo dolor y los mismos derechos, hay que dejarse de gobernar para la hinchada popular de cada partido y ser respetuosos del resto de los ciudadanos.

Quiero saber qué actividades relevantes ha realizado la ministro Gómez Alcorta, porque en los medios solo han trascendido gastos millonarios en actividades irrelevantes.

La creación de un «consejo» para que según la ministra exista una comunicación entre las fuerzas de seguridad, la justicia, las ONG y la política no es más que sumar un nuevo gasto al Estado para no solucionar nada, no se tratar de reunirse a charlar de la obvio, se trata de trabajar, de que cada uno haga su trabajo y quien no cumple debe ser apartado de sus funciones.

¿Cómo definiría el consejo los casos a tratar?, si la justicia se colapso por las denuncias de violencia de género, si no hay suficientes botones y pulseras por la cantidad de cautelares, en qué cabeza seria entra la creación de un consejo?.

Más aún, qué sentido practico tiene crear un consejo formado por los responsables de que nada funcione?.

Dejen de subestimar la inteligencia de los ciudadanos.

Señor Alberto Fernández, me podría explicar como docente en derecho los motivos por los que usted permite este tipo de mamarrachos?

Hace años se crearon las Oficinas de Asistencia a la Víctimas de Delitos con fines similares a los que quieren darle a un consejo ridículo, esas oficinas de haber funcionado correctamente tendríamos una justicia más justa y muchas víctimas de delitos que van más allá de los femicidios estarían vivas, pero se diluyeron en el sistema, en la burocracia y en la falta de presupuesto, así las víctimas dejaron de ser tuteladas por el Estado.

BASTA DE JODER CON LAS VÍCTIMAS.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw