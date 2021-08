El periodismo fonola

Termina una semana intensa desde lo social y político, ya los candidatos lanzados a usa cualquier cosa por ridícula o irrelevante que sea para vender una gestión exitosa que no conforma a nadie y que tiene sabor a burla de los ciudadanos que la paciencia se les agota como su economía.

Por estos días Vidal apareció en un acto patético del Gobierno de la Ciudad donde informaban que habían recuperado 70 celulares robados y que luego de una extensa investigación policial en ese acto se les devolvía a sus dueños, las respuestas acertadas en las redes no se hicieron esperar y ninguna era buena, ya que 70 celulares contra la cantidad que se roban a diario que se denuncian, es decir, la cifra es muy superior pero muchos no hacen la denuncia penal y no entran en las estadísticas, para que el lector haga un calculo sencillo, se roban alrededor de 15 mil celulares por día, si recuperan 70 en 8 meses, parece que no se trata de un logro.

La cosa se agrava si tenemos en cuenta que el delito más reiterado es el robo de celulares pero parece que eso no es importante para que los políticos hagan una Ley que regule la venta de equipos, que controle las casas de venta de celulares y reparaciones donde terminan los robados sea para ser revendidos luego de desbloquearlos o bien terminan siendo repuestos. Países de Latinoamérica nos llevan una gran ventaja en materia de legislación al respecto.

De esto el periodismo se ocupa poco y hasta le sirve para mostrar estas pavadas políticas que no son ni el principio de una solución.

Por si fuera poco la fiesta de Olivos se vende como un descubrimiento de un escándalo político?, y se pelean los periodistas sacando cuestiones privadas de un lado y otro, falta profesionalismo, pero más falta dignidad, los invito a escuchar la editorial del día.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw